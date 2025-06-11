加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

5國制裁以色列極右部長 譴責侵害巴勒斯坦人權

2025/6/11 11:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國、澳洲、加拿大、紐西蘭與挪威今天以「反覆煽動對巴勒斯坦人的暴力行為」為由，制裁2名以色列強硬派部長，進一步譴責以色列在加薩戰爭的行動。

法新社報導，英國外交部發布聲明宣布，以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）與國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）將被禁止入境英國，他們在英國的所有資產將被凍結。

以色列政府處理與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間衝突的方式，面臨愈來愈多國際批評。然而，美國與以色列站在同一陣線，形容這些制裁達成停火協議「極無助益」。

1名不願具名的英國官員透露，加拿大、澳洲也已祭出制裁，而挪威與紐西蘭僅實施旅行禁令。

報導指出，這些舉措意味這5國與以色列最親密盟友美國政策出現分歧。

這5國的外交部長在聯合聲明中指出，班吉維爾與史莫特里奇「煽動極端暴力，並嚴重侵害巴勒斯坦人的人權」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他們還說：「這些行為令人無法接受，這就是我們現在採取行動的原因，以追究相關人士責任」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）認為，這些制裁「令人憤慨」；美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）則表示，這些制裁「極無助益」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140611

#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#紐西蘭
#以色列
#美國
#英國
#挪威
#加薩戰爭
加薩戰爭
以色列前總理歐麥特：川普應要求尼坦雅胡適可而止以色列找到遺體 確認哈瑪斯領袖遭擊斃
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：