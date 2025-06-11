5國制裁以色列極右部長 譴責侵害巴勒斯坦人權

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國、澳洲、加拿大、紐西蘭與挪威今天以「反覆煽動對巴勒斯坦人的暴力行為」為由，制裁2名以色列強硬派部長，進一步譴責以色列在加薩戰爭的行動。

法新社報導，英國外交部發布聲明宣布，以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）與國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）將被禁止入境英國，他們在英國的所有資產將被凍結。

以色列政府處理與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間衝突的方式，面臨愈來愈多國際批評。然而，美國與以色列站在同一陣線，形容這些制裁達成停火協議「極無助益」。

1名不願具名的英國官員透露，加拿大、澳洲也已祭出制裁，而挪威與紐西蘭僅實施旅行禁令。

報導指出，這些舉措意味這5國與以色列最親密盟友美國政策出現分歧。

這5國的外交部長在聯合聲明中指出，班吉維爾與史莫特里奇「煽動極端暴力，並嚴重侵害巴勒斯坦人的人權」。

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他們還說：「這些行為令人無法接受，這就是我們現在採取行動的原因，以追究相關人士責任」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）認為，這些制裁「令人憤慨」；美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）則表示，這些制裁「極無助益」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140611