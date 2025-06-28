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川普：加薩情況很糟 以色列哈瑪斯有望下週停火

2025/6/28 07:17（6/28 08:26 更新）
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巴勒斯坦人27日聚在加薩一處被以色列襲擊的建築旁。（路透社）
巴勒斯坦人27日聚在加薩一處被以色列襲擊的建築旁。（路透社）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓27日專電）繼促成以色列和伊朗停火後，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，加薩情況很糟，他認為，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）有望在下週之內停火。

川普今天在白宮橢圓形辦公室與來訪的盧安達及剛果民主共和國（簡稱民主剛果）外交部長會面，並接受媒體提問。盧安達外長努杭吉瑞荷（Olivier Nduhungirehe）和民主剛果外長華格納（Thérèse Kayikwamba Wagner）稍早在美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）見證下，於國務院簽署和平協議，讓在民主剛果東部已造成數以千計人喪命的衝突劃下句點。

對於媒體問及加薩協議的進展，川普回應表示，「快達成了」，他剛和參與協商的人通話，「加薩情況很糟」。「我們認為下週之內，將會達成停火」。

川普還說，美國向加薩提供很多資金及糧食援助，「我們必須這樣做」。加薩有很多人瀕臨死亡，大批民眾缺乏糧食。

外電先前報導，美國與以色列支持的民間援助組織「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation, GHF）5月底進入加薩走廊，取代聯合國相關機構。不過，聯合國機構與主要援助團體拒絕與GHF合作，擔憂GHF的目的是迎合以色列軍事目標。

根據加薩衛生部24日公布的數據，自5月底以來，至少有516人在索取救濟物資時死於以色列砲火，近3800人受傷。

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英文媒體「以色列時報」（The Times of Israel）指出，多家希伯來文媒體報導，以色列結束和伊朗的12日戰爭後，川普正敦促以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）結束和哈瑪斯在加薩長達20個月的戰爭，以色列國內也出現相同呼聲。

哈瑪斯2023年10月對以色列發動大規模攻擊，以色列隨後宣布進入戰爭狀態，並發動反擊，加薩戰爭持續至今。（編輯：陳承功）1140628

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