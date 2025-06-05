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聯合國安理會表決加薩停火決議 美國否決引眾怒

2025/6/5 13:16（6/5 13:32 更新）
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（中央社紐約聯合國總部4日綜合外電報導）聯合國安全理事會今天表決有關加薩停火決議，內容並要求讓人道援助不受限制地進入加薩，但美國動用否決權阻擋，遭到成員國批評。華府表示，這項決議會破壞正在進行的外交努力。

綜合路透社與法新社報導，這是自去年11月以來，安理會15個成員國首次就加薩局勢進行投票。美國作為以色列重要盟友，在去年11月也阻擋了一項要求停火的決議。

安理會今天投票結果以14票贊成、1票否決未能通過此案。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）之後發表聲明說：「安理會今天這項有關加薩的決議，是針對以色列而來，因其效果將適得其反，美國否決此案，藉此發出強烈訊號。」

他說：「在聯合國，美國將繼續與以色列站在一起。」

美國代理駐聯合國大使謝伊（Dorothy Shea）在投票前告訴安理會：「美國已明確表示，我們不支持任何不譴責哈瑪斯（Hamas）、不要求哈瑪斯解除武裝並離開加薩的措施。」她表示，這也會破壞美國主導的停火努力。

這項決議草案要求「加薩立即停火，無條件且永久停火，並受到各方尊重」。

此決議也要求「被哈瑪斯和其他團體扣押的人質應立即、有尊嚴、無條件獲釋」，並要求解除人道援助進入加薩的所有限制。

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巴基斯坦駐聯合國大使阿瑪德（Asim Ahmad）表示，這項未通過的決議「不僅會成為安理會良知上的道德污點，也會成為政治實踐中一個決定性時刻，其影響將持續幾個世代」。

中國駐聯合國大使傅聰表示：「今天的投票結果再次暴露，安理會未能平息加薩衝突，其根本原因是美國一再阻撓。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140605

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