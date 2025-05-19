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尼坦雅胡：以色列將掌控全加薩 將避免當地爆發饑荒

2025/5/19 19:46
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（中央社加薩市19日綜合外電報導）以色列部隊對加薩走廊加強攻勢之際，以國總理尼坦雅胡今天表示，以方將「掌控」整個加薩走廊。他還提到，以色列出於實務及外交理由，必須避免當地爆發饑荒。

法新社報導，以色列宣布將允許「基本數量」的糧食進入加薩走廊（Gaza Strip）後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，出於「外交理由」必須避免當地爆發饑荒。.

在以軍宣布對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）展開「擴大地面行動」後，加薩走廊的救援人員表示，以軍空襲今天在加薩各地至少造成22人喪命。

尼坦雅胡在通訊軟體Telegram發布影片說：「戰鬥非常激烈，我們正在取得進展。我們將掌控（加薩）走廊所有土地。」

他強調：「我們不會放棄。但為了成功，我們必須以銳不可當的方式採取行動。」

針對以色列的國際壓力日益增長，其主要支持者美國也在施壓之列，要求以方撤銷自2個多月前對加薩走廊實施的徹底封鎖措施。

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尼坦雅胡表示：「出於實務和外交理由，我們絕不能讓（加薩）居民陷入饑荒。」他補充說，就連以色列的朋友也無法容忍「大規模饑餓的影像」。

聯合國及非政府組織支持的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification）在本月發布的報告中指出，加薩走廊處於「饑荒重大風險」，當地22%人口即將面臨嚴重的人道災難。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140519

尼坦雅胡
以色列允有限援助入加薩 法國籲大幅放行且不受阻礙避免爆發饑荒 以色列允許基本數量糧食進入加薩
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