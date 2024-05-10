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哈瑪斯：加薩停火談判 掌控權在以色列手中

2024/5/10 12:52（5/10 13:17 更新）
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（中央社巴勒斯坦自治區10日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天稍早表示，哈瑪斯出席加薩停火談判的代表團，目前已經離開開羅（Cairo）前往卡達，並說「現在球的掌控權已完全在以色列手中」。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）在發給其他巴勒斯坦派系的訊息中表示：「談判代表團離開開羅前往卡達杜哈（Doha）。實際上，占領軍（以色列）拒絕了調停者的提案，並在幾個核心問題上提出反對意見。」哈瑪斯並說己方繼續支持這項提案。

「因此，球的掌控權現在已完全在以色列占領軍手中。」

埃及相關國營媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）昨天報導，經過為期兩天的談判後，目前雙方陣營代表都離開了開羅。這場談判目的是要對加薩走廊7個月戰事達成停火協議。

「開羅新聞」引述埃及高層消息來源報導，埃及和其他調解國家（卡達與美國）繼續努力「讓雙方的觀點更加接近」。

哈瑪斯6日表示，哈瑪斯已接受調解人所提的停火提案。

哈瑪斯表示，這項協議包含以色列從加薩撤軍、讓因戰爭而流離失所的巴勒斯坦人返鄉，以及用以色列人質來交換被關押在以國的巴勒斯坦囚犯，以實現「永久停火」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室當時稱這項提議「遠不及以色列的基本要求」，但表示，以色列政府仍會派談判代表前往開羅。

以色列長期以來一直抵制永久停火構想，堅稱解散哈瑪斯的工作必須完成。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130510

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