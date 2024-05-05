以色列關閉境內半島電視台 控其報導為哈瑪斯喉舌

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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，政府已決定停止讓半島電視台（Al Jazeera）在以色列境內運作。這個總部設在卡達的新聞頻道與尼坦雅胡政府向來不和。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X寫道，政府「無異議決定：以色列境內將關閉煽惑人心的半島電視台頻道」。

以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）隨後下令查扣半島電視台的設備。卡爾希在與尼坦雅胡的聯合聲明中表示：「在以色列不會有為哈瑪斯（Hamas）宣傳的言論自由。」

根據卡爾希發布的命令，以色列將查扣「用於傳送頻道內容的」設備，包括編輯與路由設備、攝影機、麥克風、伺服器、筆電、無線傳輸設備和一些手機。

路透社報導，以色列之前已通過法案，允許在以哈戰爭期間，暫時關閉被視為國安威脅的外國廣電媒體。

半島電視台一直猛烈批判以色列在加薩（Gaza）的軍事行動。自以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯交戰以來，半島電視台就在加薩全天不間斷報導。（譯者：楊昭彥/核稿：）1130505