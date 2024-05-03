險境中報導戰爭 聯合國頒世界新聞自由獎表彰巴勒斯坦記者

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）以色列向加薩用兵盼消滅哈瑪斯（Hamas）的戰事已超過半年，聯合國教科文組織（UNESCO）今天頒給所有報導加薩戰爭的巴勒斯坦記者世界新聞自由獎。

法新社報導，媒體專業國際評審團主席韋貝爾（Mauricio Weibel）說：「值此黑暗和絕望時刻，我們希望向在如此險峻條件下報導加薩危機的巴勒斯坦記者們，傳達我們堅定與你們同在與表彰的訊息。」

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）表示，這次頒發的獎項「用意在表彰記者面對困難和危險環境時表現出的勇氣」。