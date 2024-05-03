險境中報導戰爭 聯合國頒世界新聞自由獎表彰巴勒斯坦記者
2024/5/3 12:19（5/3 13:02 更新）
（中央社巴黎2日綜合外電報導）以色列向加薩用兵盼消滅哈瑪斯（Hamas）的戰事已超過半年，聯合國教科文組織（UNESCO）今天頒給所有報導加薩戰爭的巴勒斯坦記者世界新聞自由獎。
法新社報導，媒體專業國際評審團主席韋貝爾（Mauricio Weibel）說：「值此黑暗和絕望時刻，我們希望向在如此險峻條件下報導加薩危機的巴勒斯坦記者們，傳達我們堅定與你們同在與表彰的訊息。」
聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）表示，這次頒發的獎項「用意在表彰記者面對困難和危險環境時表現出的勇氣」。
據總部設於紐約的「保護記者委員會
」（CPJ）指出，自去年10月以哈戰爭爆發以來，至少有97名新聞圈成員遇害，當中92人是巴勒斯坦人。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130503
保護記者委員會小檔案
- 保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）由一群美國通訊員於1981年成立，為一個獨立的非營利組織，在11個國家設有辦事處。
- 根據官網介紹，該會由全球約40位專家組成，報告全球侵犯新聞自由的行為並採取行動以捍衛記者的權利，盼讓記者安全報導新聞，而不必擔心遭到報復。
資料來源：保護記者委員會
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