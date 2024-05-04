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阿聯設限軍事行動 美將部分軍機轉往卡達

2024/5/4 15:25
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）由於長年供美軍軍機在境內機場起降發起空襲的阿拉伯聯合大公國開始設限，五角大廈正將戰機、武裝無人機與其他軍機轉移到卡達。

華爾街日報披露，阿聯今年2月照會美國，不再容許駐紮於阿布達比迪哈夫拉（Al Dhafra）空軍基地的美國軍機與無人機在未經阿聯同意時執行對葉門、伊拉克的空襲。美方官員表示，美軍指揮官只好將額外的軍機調至未實施類似限制的卡達。

這項轉變凸顯華府與一些允許美軍駐紮當地的波斯灣國家間關係日益緊繃；由於加薩戰爭邁入第8個月，這些國家開始擔心會被捲入衝突。

美國可使用中東地區多處基地，近幾個月利用這些基地對伊拉克、敘利亞和葉門展開空襲；美軍也在紅海上空及約旦等其他國家的空域攔截無人機和飛彈。

但隨區域緊張局勢加劇，阿聯越來越擔心若被視為公開協助美國軍事行動，恐淪為區域內伊朗代理人的打擊目標。

自去年10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲以色列引爆新一輪以巴戰事後，從黎巴嫩到葉門等地的伊朗代理人都有攻擊以色列和當地美國軍事設施。以色列4月1日空襲大馬士革的外交機構擊斃2名伊朗將領，伊朗4月13日以飛彈和無人機攻擊以色列作為報復，以色列4月19日又以無人機打擊伊朗境內目標。

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知情人士透露，美國近日與卡達洽商，將額外的戰機、偵察機、武裝無人機調往卡達的烏代德（Al Udeid）空軍基地。

阿聯幾十年來一直是美軍的密切合作夥伴。1991年波斯灣戰爭期間，阿聯提供超過半打的機場供美國為首的聯軍將伊拉克軍隊逐出科威特，也派兵加入聯軍；此外在阿富汗、科索沃、索馬利亞、利比亞等地的軍事行動和打擊伊斯蘭國（IS）作戰，阿聯更是無役不與。（譯者：陳亦偉）1130504

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