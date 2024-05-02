美大學挺加薩示威潮 大馬民權鬥士：似反越戰情緒

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（中央社記者黃自強吉隆坡2日專電）加薩戰爭掀美國多所大學抗議示威潮，馬來西亞民權運動人士蔡添強（Tian Chua）今天說，美國大學抗議潮凸顯反戰情緒，與當年美國學子反越戰情緒相似，已在許多年輕人中產生共鳴。

美國大學生最近對加薩戰爭的抗議行動愈演愈烈，諸如哥倫比亞大學、耶魯大學和紐約大學等多所院校都有人紮營。

馬來西亞前公正黨副主席、民權鬥士蔡添強今天告訴中央社記者，大馬民間將於4日再發動抗議集會遊行，要求以色列停止對加薩地區暴行，並訴求以色列停戰，不要再發動攻擊行動。

他指出，以巴衝突迄今，國際社會對這個議題的認知已經改變和覺醒，尤其是西方國家年輕人，他們堅決不認同西方政府盲目地支持以色列。

蔡添強認為，隨著媒體的傳播效應，絕大多數人每天都能從社群媒體平台親眼目睹在以巴衝突中不斷上演的殘暴事情。

對於加薩戰爭掀美多所大學抗議潮，蔡添強分析美國發生抗議潮似可追溯一定的歷史淵源。

他說，當年美國參與越戰，美國的學生曾掀起反戰學運與情緒，更有反越戰運動，今天美國的大學生對以巴衝突也有同樣的覺悟，這群學生採取的行動和立場都和當年反越戰情緒非常相似。

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記者詢及馬來西亞政府是否會有聲援舉動，蔡添強強調，馬來西亞的立場是反戰和反以色列對巴勒斯坦的侵略行徑，他相信馬來西亞的學生也會受到美國多所大學抗議潮情緒影響，絕對會在年輕人當中產生很多共鳴。

馬來西亞長期關注巴勒斯坦情勢，主張巴勒斯坦有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，及巴勒斯坦人擁有返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（編輯：韋樞）1130502