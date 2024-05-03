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挺巴勒斯坦示威蔓延法國 巴黎政治學院關閉主校區

2024/5/3 15:43（5/3 16:05 更新）
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法國年輕人4月26日聚集在巴黎政治學院前，手持巴勒斯坦國旗表達反戰訴求。（路透社）
法國年輕人4月26日聚集在巴黎政治學院前，手持巴勒斯坦國旗表達反戰訴求。（路透社）
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（中央社巴黎2日綜合外電報導）法國享譽盛名的巴黎政治學院（Sciences Po university）表示，由於數十名親巴勒斯坦學生再度占領各大樓進行抗議，校方明天將關閉巴黎主校區。

法新社報導，校方今天晚間傳訊息給教職人員表示，位於巴黎市中心的大樓「明天仍將關閉」，請他們繼續在家上班。

親巴勒斯坦學生的組織今天稍早宣布將在巴黎政治學院「和平靜坐」，6名學生會進行絕食抗議，以此舉支持飽受戰爭蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦人民。

巴黎政治學院被視為法國頂尖的政治學校，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也是校友。巴黎政治學院的學生發起一系列抗議行動，響應美國名校如火如荼的反戰示威。以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭引發加薩走廊的人道危機，許多學生為此憤恨不平。

法國境內的猶太人口居全球第3，僅次於以色列和美國，同時也擁有歐洲最多的穆斯林人口。大巴黎區當局右翼首長波克瑞斯（Valerie Pecresse）本週稍早暫時中斷對巴黎政治學院的資助，並譴責抗議群眾是「少數號召反猶仇恨的激進人士」。

一名學生組織的成員表示，絕食抗議會持續進行，直到學校董事會投票決定調查校方和以色列大學的合作關係為止。

巴黎政治學院為試圖平息數天來的抗議而舉行與學生的辯論，臨時院長巴塞爾（Jean Basseres）表示在期間已拒絕上述要求。高等教育部長荷泰佑（Sylvie Retailleau）今天稍早呼籲校方維持秩序，包括必要時請警方介入。

據法新社統計以色列官方數據顯示，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，造成約1170人死亡，多數為無辜民眾。此事拉開戰爭序幕。據以色列估計，目前仍有129名人質被哈瑪斯扣押在加薩。軍方認為其中34人已喪生。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部統計，以色列對哈瑪斯展開報復攻擊，加薩地區的死亡人數累計已達3萬4596人，死者多為婦孺。（實習編譯：石豈嫚/核稿：盧映孜）1130503

#法國
#哈瑪斯
#馬克宏
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