本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
美大學示威
新聞專題
美大學示威2/19
首頁 / 國際

洛城警方強制清場 UCLA挺巴示威暫落幕

2024/5/3 07:22（5/3 07:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
支持巴勒斯坦的學生運動在加州大學洛杉磯分校（UCLA）紮營抗議一個星期之後，遭到警察強制驅散，2日清晨校園內只留下廢棄的帳棚和垃圾。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年5月3日
支持巴勒斯坦的學生運動在加州大學洛杉磯分校（UCLA）紮營抗議一個星期之後，遭到警察強制驅散，2日清晨校園內只留下廢棄的帳棚和垃圾。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年5月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）經過一個星期紮營，加州大學洛杉磯分校（UCLA）上千名支持巴勒斯坦的抗議群眾，今天清晨遭到警方強制驅離，200多人遭逮捕後釋放。

UCLA數百名學生和教職員4月25日起在校園知名地標羅伊斯音樂廳（Royce Hall）前的草皮上，用木板圈起營地，準備長期抗爭，抗議以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動戰爭。

學生訴求包括，要求以色列停止對巴勒斯坦「種族滅絕」，要求加州大學（UC）體系撤出特定公司的投資，不要拿學生繳的學費投資在支持以色列政府的公司。

一個星期以來，抗議群眾人數增加到上千人，除了支持巴勒斯坦的學生團體之外，支持以色列的群眾也在幾天內逐漸增多，兩派陣營1日凌晨發生衝突，警方到場之後，把兩派陣營隔開。

洛杉磯警方今天清晨發射閃光彈及橡膠子彈，強制驅離校園內紮營的抗議群眾。超過209人因為未遵守警方驅散命令而遭到逮捕。

UCLA校長卜洛克（Gene Block）發布聲明指出：「雖然紮營的群眾多數都保持和平，但這個地方終究成為了暴力事件的焦點，嚴重干擾了我們的校園。」他在聲明中稱營地不僅違法也違反學校政策，影響校園安全。

UCLA已經宣布本週所有課程都改為線上，今天早晨校園內幾乎沒有學生走動。

工作人員2日早晨動用大型機具清運垃圾。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年5月3日
工作人員2日早晨動用大型機具清運垃圾。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年5月3日

警方在凌晨驅散群眾之後，今天早晨在原本抗議團體紮營的廣場上，只剩下大片殘留下來的營帳與廢棄品，現場仍有數十名警力站崗，工作人員動用推土機、垃圾車清運廣場上的廢棄物。

根據美聯社（AP）統計，最近幾週在全美大學校園發生的支持巴勒斯坦示威活動，已經有2000多人遭到逮捕。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列發動攻擊，引爆至今持續約7個月的以哈戰爭。（編輯：陳慧萍）1130503

工作人員清洗牆面上留下的塗鴉，上面寫著「解放巴勒斯坦」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年5月3日
工作人員清洗牆面上留下的塗鴉，上面寫著「解放巴勒斯坦」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年5月3日
#UCLA
#巴勒斯坦
#以色列
#以哈戰爭
#加州大學洛杉磯分校
延伸閱讀
加薩戰爭掀美多所大學抗議潮 前因後果一次看美眾院通過放寬反猶定義 因應大學挺加薩示威潮UCLA挺巴勒斯坦、以色列兩派爆衝突 扭打數小時釀15傷UCLA挺巴勒斯坦抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行美警方清場UCLA營地 數十名抗議者遭逮捕
美大學示威
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美校園反戰抗議逾2千人被捕 拜登：人民有權示威但不容許暴力
172.30.142.40
更多編輯台推薦新聞：