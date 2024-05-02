美警方清場UCLA營地 數十名抗議者遭逮捕
2024/5/2 21:14（5/2 21:30 更新）
影片來源：FRANCE 24 English
（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）以哈戰爭近期在全美各地大學校園引發抗議活動，在加州大學洛杉磯分校（UCLA），數十名抗議者今天凌晨遭加州公路警察（California Highway Patrol）逮捕。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，當加州公路警察凌晨開始拆除UCLA營地外圍的擋板並逮捕挺巴勒斯坦的抗議者時，現場響起閃光彈的聲音。
抗議者試圖加固擋板，而身穿防護裝備的警察著手突破築起的障礙。
影片中可以看到，來自加州公路警察特別行動小組的員警身穿防暴裝、戴著頭盔及防毒面具並帶著束帶和警棍等防暴裝備進入營地，擋板後傳來尖叫聲。
根據CNN現場影像顯示，警方已近一步深入UCLA營地。CNN記者團隊還看到執法人員發射看似是橡膠子彈來驅散群眾。
一些被警方逮捕的抗議者跪在地上，雙手被束帶綁在背後；與此同時，更多抗議者被員警從營地中帶出。
警方在距離校區約1英里外停有巴士，CNN記者團隊見到員警將被逮捕的抗議者送上車。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130502
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