澳洲大學生跟進美國 校內紮營和平抗議以哈戰爭

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（中央社記者楊淳卉雪梨3日專電）以哈戰爭近期在美國各地大學校園引發抗議活動，澳洲雪梨、坎培拉等地也有大學跟進。雪梨大學有學生在校園內紮營，展示標語及舉辦短講等活動，他們以越戰為鑑，訴求反戰、停止加薩衝突，場面和平。

美國各地大學校園掀起抗議以哈戰爭行動，反對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）發動戰爭。

澳洲知名大學也跟進這波浪潮，包括澳洲首都坎培拉的澳洲國立大學（The Australian National University）、位於雪梨的雪梨大學（The University of Sydney）學生，自上周末起發起「學生挺巴勒斯坦」（Students for Palestine）行動。

澳洲雪梨大學（The University of Sydney）學生發起「學生挺巴勒斯坦」（Students for Palestine）行動，展示「譴責以色列戰爭罪」標語。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年5月3日

雪梨大學抗議學生自上周末起，就在被譽為「霍格華茲學院」的校內指標建築「雪大四合院」（University of Sydney Quadrangle）前草坪搭棚紮營，他們透過展示標語及校園遊行、短講、電影欣賞等活動表達訴求，相較於美國校園出現多起衝突，場面相當和平。

抗議學生今天上午再度召集支持者在雪大四合院前聚集抗議，儘管陰雨綿綿，還是有百餘位群眾參與支持，高喊「不要戰爭、要和平！」、「學生挺巴勒斯坦」等口號。

抗議學生來自各國，並提出反對以哈戰爭的不同觀點。有學生表示，美國介入越戰時，也引起學生抗議的浪潮，這證明學生的抗爭是有用處的。

一名學生受訪表示，澳洲政府在越戰時為了獲得國際社會和美國認可，明明是和澳洲無關的戰爭，卻派了6萬人軍隊幫美國打越戰，這是完全沒有必要的。

也有學生以社會主義者自居說，現在加薩發生的戰爭都是資本主義和帝國主義下的產物，反對這場衝突就是反對資本主義。

針對校園內抗議，雪梨大學昨天向全校師生發公開信，提醒所有學生和平抗爭與言論自由的重要性，但也提醒，如果學生或教師做出不可接受的行為，例如擾亂課堂、騷擾或恐嚇不參與抗議的師生、造成財產損失、阻止校園內活動等，學校將果斷地做出紀律處分。

雪大表示，近日發現雪大四合院建築牆上遭到塗鴉，還有抗議者進入建築內騷擾校內人員等，這些行為都是完全不能接受的，校方積極與抗議者接觸，某些校內建築近日也可能設置為安全模式，僅允許持有效學生證與教職員證者才能進入。（編輯：陳慧萍）1130503

澳洲雪梨大學學生響應美國校園行動，發起「學生挺巴勒斯坦」（Students for Palestine），在「雪大四合院」（University of Sydney Quadrangle）前搭棚紮營。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年5月3日