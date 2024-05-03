美校園反戰示威爆衝突 拜登打破沉默強調秩序

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國各地大學生抗議以色列在巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip）戰爭，經過數週動盪、與警方衝突及大規模逮捕後，總統拜登今天強調，校園必須恢復秩序。

法新社報導，拜登先前在學生示威擴大時一直保持沉默，但他在數百名警力開始強制清空加州大學洛杉磯分校（UCLA）抗議營地、拆除障礙物並拘留逾200名示威者數小時後，終於開口表態。

從紐約到加州，美國各地校方數週來試圖在示威權與暴力和仇恨言論的指責之間求取平衡。這波抗議潮在學期即將結束之際已導致兩週內超過2000人被捕。

這波示威也讓拜登遭受政壇各方批評，他在白宮透過電視轉播發表聲明說：「我國不是要人民噤聲或打壓異議的專制國家，但也不是沒有法律的國家。我國是一個公民社會，秩序必須優先。」

加州大學洛杉磯分校學生稍早戴著白色頭盔，互相挽手組成對抗警方的陣線，警方則拘留並帶走多名抗議群眾。

校長卜洛克（Gene Block）說：「約300名示威者自願離開，但有超過200人反抗驅離命令被逮捕。」

警方用閃光彈驅離聚在營地外呼喊「放人」的群眾，還有直升機在上空盤旋。

在營地另一區，學生們拿雨傘、頭盔和塑膠盾牌在緊張氣氛中與警方對峙，不時有人呼喊「解放巴勒斯坦」、「從河流到海洋，巴勒斯坦終將自由」。

加州大學洛杉磯分校表示，基於「校園緊急狀態」，今明兩天的課程將採遠距進行，並警告學生避開抗議區域。

共和黨人指責拜登面對他們所謂的抗議群眾反猶情緒時，態度太過軟弱，同時拜登在他所屬的民主黨內部也面臨反對他力挺以色列的聲浪。

拜登今天說：「美國任何校園、任何地方都不該容許反猶主義或針對猶太學生的暴力威脅。」

與此同時，將在11月總統大選再度與拜登對決的共和黨籍前總統川普再三肯定警方的反應，並呼籲全面鎮壓。正因封口費案受審的川普還在紐約法院譴責那些「極端左派的瘋子」。

他昨天在威斯康辛州的集會上說：「我要告訴每一位大學校長，立刻拆除營地、壓制極端分子，為所有正常學生奪回我們的校園。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130503