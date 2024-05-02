UCLA挺巴勒斯坦、以色列兩派爆衝突 扭打數小時釀15傷

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國大學校園因加薩戰爭發生一系列暴力事件，反抗議者今天清晨攻擊加州大學洛杉磯分校的挺巴勒斯坦營區；在威斯康辛大學麥迪遜分校，運動人士與摧毀帳篷的警察爆發衝突。

美聯社報導，加州大學（University of California）系統校長表示，加州大學洛杉磯分校（UCLA）校園衝突造成15人受傷，其中有1人住院。警方昨天晚上闖入哥倫比亞大學（Columbia University）遭反戰抗議人士占領的一棟建築，解散癱瘓學校的示威活動。

UCLA校長卜洛克（Gene Block）在聲明中說，「一群煽動者」昨晚來到校園，「強力攻擊」挺巴抗議營區，促使校方向外部執法機關尋求協助。

反抗議者丟擲交通錐與椅子、噴灑胡椒噴霧，還拆除營區周圍的路障，其中有些攜帶以色列國旗。挺巴營區的一些示威者跳過路障，與另一派發生衝突。

雙方扭打幾個小時後，戴著頭盔與面罩的警方將兩派人馬區隔開來。接著，挺巴抗議群眾在營區周圍再度築起路障。美聯社報導，目前沒有看到反抗議群眾，但執法警力仍部署在校園各地。

今天在威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin in Madison），除了一個帳篷外，帶著盾牌的警方清除所有其他帳篷並推擠抗議群眾後，校園裡爆發騷亂。校警發言人洛維克特（Marc Lovicot）說，有4名員警受傷，其中一人是州警察，他的頭部被滑板打到。然而，在數小時內又有更多帳篷搭建起來。一開始有30多人遭拘捕，但警方說只有4人遭控毆打執法人員。

警方試圖在挺巴勒斯坦營區旁清出一塊區域。（路透社）

抗議群眾在全美各地的大學校園紮營，呼籲校方停止與以色列或支持加薩戰爭的公司從事商業活動，這樣的學生運動與本世紀的其他示威活動不同。隨後的警方鎮壓與數十年前的行動相呼應，然而，當時是針對規模更大的反越戰抗議運動。

這一切都是在美國選舉年發生，鑒於現任總統拜登力挺以色列，引發各界質疑對民主黨至關重要的年輕選民是否將支持拜登競選連任。

美國大學院校的示威者與執法者爆發衝突，有1300多人遭到逮捕。在極為罕見的情況下，學校幹部與抗議領袖達成協議，限制對校園生活與即將登場的畢業典禮造成的干擾。

目前未傳出UCLA有人遭到逮捕。官員未說明示威群眾是否都是學生。

卜洛克矢言學校將展開徹底調查。他說：「無論別人對抗議營區有什麼看法，這場針對我們學生、教職人員與社區成員的攻擊完全無法令人接受。這從根本上動搖我們校園的核心。」

UCLA大四生葛梅茲（Edgar Gomez）冒險從宿舍走出，看著這場騷亂展開。他說：「我從未看過這種場景。」他表示不支持任何一方，「我從沒看過人們如此激動」。

加州州長紐松（Gavin Newsom）與洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）都要求對涉及這場混亂的人究責。州長發言人說，校園警方在回應衝突出現「無法令人接受」的拖延後，外部執法人員被派到校園因應衝突。

這場全國校園示威浪潮是從哥大開始爆發，目的在抗議以色列於去年10月7日遭哈瑪斯（Hamas）致命攻擊後對加薩發動進攻。當時，哈瑪斯武裝分子襲擊以色列南部殺害約1200人，其中大多數是平民，並擄走約250人作為人質。以色列矢言將剷除哈瑪斯，根據加薩衛生部統計，以色列在加薩走廊殺害超過3萬4000名巴勒斯坦人。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130502