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哥倫比亞大學、紐約市大約300抗議者被捕 警方部署重兵

2024/5/2 10:46（5/2 11:00 更新）
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1日安全部隊在加州大學洛杉磯分校巡邏。（路透社）
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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國警方強力驅散持續數週的反以哈戰爭抗議活動後，今天在大學校園內部署大批警力。紐約市警局局長卡班指出，警方已在哥倫比亞大學和紐約市立大學逮捕約300人。

法新社報導，位於紐約市的哥倫比亞大學（Columbia University）是這波示威活動的發源地，警方昨晚進入哥大校園強力終結抗議活動後，今天駐守校園待命。

此外，加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles，簡稱UCLA）深夜發生反抗議人士攻擊支持巴勒斯坦的學生營地，導致校園爆發暴力衝突後，數十輛警車在校園巡邏。

美國上述最負盛名的大學出現大批頭戴鋼盔的警察，令一些學生感到驚慌。

22歲的UCLA學生托瑞（Mark Torre）告訴法新社：「我認為警方不應在校園派駐大批警力。」「但日復一日，我愈來愈認為這是必要之惡，至少可以確保校園安全。」

警方在哥倫比亞大學與紐約市立大學（City University of New York）連夜驅離示威群眾，有些學生批評警察使用的手段「粗暴、具侵略性」。

紐約市大學生荷塞（Jose）向法新社表示：「我們遭到攻擊、粗暴地逮捕。我被關押了6個小時才獲釋，被打、被踩、還被割傷。」

一名醫學生在校園治療被捕後獲釋的學生，稱他們身上有一系列傷勢。僅透露自己名為伊沙貝爾（Isabel ）的學生說：「我們看到像是嚴重頭部創傷、腦震盪等傷勢，有些人在營區被警方打到昏過去，還有些人被人從樓梯丟下來。」

紐約市警局局長卡班（Edward Caban）今天在記者會上指出，哥大和紐約市大約有300人遭逮捕。紐約市長亞當斯（Eric Adams）譴責「外部煽動者」升高緊張情勢。哥大學生否認有外部人士參與。

自上個月以來，示威者在美國至少30所大學聚集，通常還會設立帳篷營地，抗議以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭造成死亡人數持續攀升。

這波抗議活動已對大學行政團隊構成了挑戰，他們試圖在言論自由權以及對犯罪活動、反猶太主義和仇恨言論的投訴之間取得平衡。

拜登對以色列的支持激怒了許多抗議者，如今他的政府團隊也試圖在這之中拿捏好分寸。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向媒體表示：「我們認為這是一小群學生製造了這場混亂，如果他們要抗議，美國人有權在法律範圍內以和平的方式示威。」

拜登在11月美國總統大選的對手川普表示，他全力支持警方在哥大的行動。他說：「致每一位大學校長，我說立刻拆除營地，打敗激進分子，為了所有正常讀書的學生拿回我們的校園。」

根據法新社對以色列官方數據所做的統計，巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）武裝分子去年10月7日對以色列發動前所未見的攻擊行動，造成約1170人死亡，其中多數為平民。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，以色列之後對加薩展開報復攻擊，迄今已釀3萬4500多人喪生，其中多屬婦孺。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1130502

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