以哈戰爭逾半年 以色列四面受敵內部分歧

據說已故以色列總理夏隆（Ariel Sharon）曾經這樣說過：「我們已戰爭120多年，只是有時我們有休息時間。」這話雖稍帶諷刺玩笑，但也點出以色列猶太人從20世紀初開始歷經鄂圖曼土耳其帝國統治，在英屬巴勒斯坦託管地（British Mandate of Palestine）爭取獨立後，1948年建國至今所面對的現實。戰爭似乎是以色列常態。

以色列建國後就開始面對四周阿拉伯國家圍攻和巴勒斯坦解放組識不斷恐攻，如1967年6月發生的「六日戰爭」（The Six-Day War）、 1973年10月6日開始的「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）和近幾年與哈瑪斯的衝突等，以色列幾乎都能在短時間內戰勝或達成停火協議解決危機。西方國家，尤其是美國，對以色列自建國以來面臨的戰爭所提供支持，基本上很少有爭議。

今非昔比的四面受敵危機

然而自去年10月7日以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）突擊邊境，並發射數千枚飛彈，屠殺至少1200名邊境社區居民，並挾持約240名包括高齡長者、幼童和婦女為人質，繼而引發持續至今逾200天的以哈戰爭。以色列由剛開始的受害者，逐漸轉變為美國校園和歐洲各國支持巴勒斯坦解放組織的抗議行動對象。

50年前的「贖罪日戰爭」，以色列面對的是軍力薄弱政府、缺乏效率的周圍阿拉伯國家圍攻。目前以色列的「四面受敵」已不同以往，除了仍舊無法消除的哈瑪斯威脅，以色列過去半年幾乎每天遭受來自北邊黎巴嫩真主黨飛彈攻擊，不但至今仍束手無策，從去年戰爭開始就被撤離北部邊境的6萬多個居民到目前還無法回家。

以色列頭號敵人伊朗，4月13日更是甩開以往的代理人戰爭，首度由國土境內向以色列發射300多枚長程飛彈和無人機，所幸在包括美、法、約旦等國支援下，99%飛彈被攔截摧毀。然而更讓以色列擔憂的是伊朗接近武器等級的核材料庫存，以及核武器製造的可能性。

另外跟以色列原本沒有冤仇，但與伊朗結盟的葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi），從以哈戰爭爆發以來也不時向以色列南部城市埃拉特（Eilat）發射飛彈，並且攻擊擾亂紅海地區往蘇伊士運河航運。

人質家屬與政府內部分歧

被以色列人稱為「黑色安息日」的去年10月7日事件爆發後，剛開始以色列人民相當團結，各個組織、團體及個人傾力支持軍隊，幫助受害家庭及社區，寄望以色列軍隊進入加薩走廊後能消滅哈瑪斯解救人質，或同時政府能透過美國、卡達、埃及等管道達成釋放人質談判。

但至今以哈戰爭已僵持近7個月，不僅哈瑪斯未被消滅，還有133名人質被扣押。以色列人民對政府既失望又憤怒。政府戰爭和安全內閣對人質談判與是否進攻南加薩拉法市（Rafah）也趨分歧。

據「以色列時報」（The Time of Israel）報導，以色列前兩天已通知為人質談判斡旋的埃及，表示對哈瑪斯在拉法的最後據點發動攻擊之前，願意給談判最後一次機會。然而「以色列時報」也證實，昨晚原本將討論人質與停火協議的戰時內閣會議被取消，原因是內閣成員就人質談判及對拉法行動的潛在影響存有強烈分歧。

本週稍早，戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）在以色列預計進軍拉法前、最後一刻推動達成停火協議時說，如果政府拒絕安全部門所支持的人質協議，這政府將「無權繼續存在」。他也在Telegram寫道：「10月7日被政府所遺棄的人質歸還刻不容緩。」

然而以色列政府的極右翼閣員，財政部長史莫崔克（Bezalel Smotrich）和國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）均表示反對縮小或停止進攻拉法的協議。

這兩個部長甚至向以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）威脅，宣稱如果尼坦雅胡同意取消拉法行動，他們將脫離聯合政府。政府聯盟目前包括72名議會成員，史莫崔克和班吉維爾帶領的兩黨共擁有14個席位，沒有他們，聯盟將只剩下58名議員，若低於60名門檻，政府必需重組或改選。

同時以色列民間組織對進攻拉法也意見分歧。昨天與總理會面的兩個論壇組織，包括人質家屬的「希望論壇」（Hope Forum）和包括陣亡士兵家屬的「英雄主義論壇」（ Heroism Forum），這兩個組織都屬於右翼，皆呼籲加大對加薩軍事壓力。根據以色列總理辦公室向新聞界發表聲明：「總理聽取呼籲，將繼續實現戰爭目標並頂住國際壓力。」

這些論壇與規模更大的「人質和失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）觀點不同，這個論壇呼籲政府接受人質談判和停火協議，近來也對政府採取越來越批評的立場。（編輯：陳惠珍）1130501