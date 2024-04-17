黃子佼案犯眾怒 談瑞典社會兒少性剝削零容忍

2020年11月，瑞典媒體Stoppa Pressarna揭露，瑞典中間黨（Centre Party）歐洲議會議員費德萊（Fredrick Federley）與一名曾犯下多起嚴重兒少性剝削案件的男子同居，引起軒然大波。

從青年時期就從政的費德萊，是瑞典政壇廣受民眾歡迎的同志議員，也是中間黨明日之星。事發後，他先是休假遠離風暴核心，但2週後在輿論與黨的壓力下，宣布退出政壇。

隨著事件爆發，瑞典媒體想了解費德萊對這名男子到底了解多深，當時他向媒體謊稱只知男友曾有過與未成年人相關的案件坐牢，但不清楚相關細節，但媒體後來卻發現，費德萊在事件曝光前，早已看過男友的判決書。

對於此事件，各方也有諸多討論，包括政治人物私生活為何被放大檢視、沒有犯下任何罪的費德萊難道要因男友過去罪行而永遠退出政壇，如此是否符合比例原則。

有許多民眾認為，這名男子與費德萊當時10歲的女兒同住，身為人父的費德萊卻對男友過去的罪行輕描淡寫，令人無法接受；也有人指出，政治需要的是對代議士的信任與其做判斷的能力，會做出這樣選擇的政治人物早已經不為人所信，其道德判斷能力顯然有很大的問題。

費德萊退出政壇後，生活沒有因此平靜，所到之處都有人對他「指教」，周遭鄰居甚至監視他往來的對象，就怕他又讓曾犯下兒少性剝削案的人住進他家，且費德萊的父母也受牽連，不堪其擾。

任何對兒童的傷害案件都會讓瑞典人群情激憤，而兒少性剝削對於瑞典人來說，是最難以接受的犯行之一。民間有民眾自主組成的「戀童癖獵人」組織，在網路上公開曾犯下相關罪行的人，其姓名、居住地與長相，甚至會主動到社群媒體誘出戀童者，進一步交由警方處理。

這些組織的手法激烈，曾有人就因為被最有名的組織Dumpen揭露其不法行為而走上絕路。

瑞典社會對於兒少性剝削的零容忍態度有時太過偏激，對戀童者無論有無犯罪，幾乎沒有同理空間，這壓縮了戀童者犯罪防治與相關議題的討論。

但一方面這也讓媒體對此議題高度重視，透過頻繁揭露與深度報導，凸顯社會氛圍對戀童者不友善，加上人人清楚道德底線，也導致他們較容易產生病識感，若發現自己的性傾向對社會可能造成威脅時，是可尋求幫助。

然而，瑞典普通醫療院所對戀童癖治療的資源有限，有病識感的戀童者，儘管會想求助，但往往又對自身慾望充滿罪惡感而恥於向醫療機構通報。

2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成社交限縮，瑞典的兒童性侵案件數量比2019年增加16%，是近年來最高。卡羅林斯卡醫學院（Karolinska Institute）成立線上心理治療計畫，提供協助戀童者，預防兒童性犯罪。

卡羅林斯卡醫學院的專家採用直接進入暗網跟戀童者接觸的方式，招募計畫參與者，參與者以線上匿名方式進行9週心理認知治療，了解戀童癖病症，學習控制自己的想法與行為，以免傷害孩童。

卡羅林斯卡大學醫院（Karolinska University Hospital）也設有協助戀童者的門診，希望能藉此預防兒少性剝削。（編輯：張芷瑄）1130417