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美國大都會博物館名作展登台 預售票賣破10萬張

2025/6/13 17:58
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（中央社記者王寶兒台北13日電）美國大都會博物館名作展明天起於故宮第二展覽館展出，預售票已售出破10萬張。故宮院長蕭宗煌表示，值得一提的是，這是該展亞洲巡迴首站，後續將前往韓國國立中央博物館展出。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」精選81件作品，畫家陣容華麗，包含雷諾瓦、梵谷、塞尚、馬諦斯等38位名家。除有雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」，還有考特描繪甜蜜戀人的「春日」及秀拉的「大碗島的星期天下午」習作。

國立故宮博物院與時藝多媒體今天共同舉行展覽開幕記者會，蕭宗煌表示，這是大都會博物館首次於台灣舉行的大型展覽，距離1996年故宮文物赴美「中華瑰寶展」相隔近30年，展覽以羅伯特．雷曼（Robert Lehman）家族捐贈大都會博物館的重要館藏為核心，多數作品鮮少於亞洲展出。

時藝多媒體董事長黃文德表示，美國許多企業家在鍍金年代興起收藏歐洲藝術品風潮，當時正是印象派崛起，因而許多名作被帶到美國。像雷曼家族先是銀行家父親開始收藏，兒子再受父親啟發，後來在大都會博物館百年時，家族決定捐贈近3000件藏品。今年逢故宮百年，這是東西方百年交會。

展覽共分身體姿態、肖像與人物、徜徉自然、從城市到鄉村、水岸風光等5大主題展區，呈現百年間藝術家如何以作品及美學回應社會變遷，從中也可見印象派畫家們技法的轉變與突破。

像是此次展中少數學院派作品「春日」，體現對主題、人體線條的嚴謹技法，也精心營造光影讓畫面更添詩意。而被視為印象派代表的雷諾瓦，則在「彈鋼琴的兩位少女」中展現筆觸鬆散、畫面光影斑駁、邊界模糊的技法，值得一提的是，「彈鋼琴的兩位少女」為委託作品，共有6個版本，此次展出則被譽為最精美版本之一。

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秀拉則以點描技法為印象派突破新層次，他熱衷投入色彩研究，如著名作品之一「大碗島的星期天下午」。此次展出為該作習作，對比他最終完成作品，可觀察他對構圖、人物的規劃。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」明天起至10月12日展出，地點在國立故宮博物院北部院區第二展覽館一樓特展廳。（編輯：張雅淨）1140613

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