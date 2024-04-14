馬來西亞阿拉襪事件 挑起宗教敏感神經

齋戒月（Ramadan）是穆斯林神聖與重要月份，身體健康的穆斯林在這個一年一度月份裡須從黎明至日落封齋，不得進食；齋戒月也是自我反省最佳時機，不僅加倍進行崇拜（ibadah），也要強化對真主的虔誠。

從3月12日起為期一個月的齋戒月，大馬接連發生穆斯林關注議題。雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商3月13日出售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發，正值齋戒月引發軒然大波。

大馬聯邦宗教是伊斯蘭教，保障宗教自由，如涉及違反3R（種族、宗教與王室）等敏感議題，將遭受法律制裁。巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）在「阿拉」襪子事件發生後，無疑是主導抗議抵制風潮人物。

他多次透過社群媒體發聲，強調無論任何族裔或政治信仰，如有人侮辱伊斯蘭教，均反對到底，並稱這「跳脫種族問題，關乎『伊斯蘭教的聖潔』」層次，但他也接獲死亡威脅，KK超商門市遭投擲汽油彈。

馬來西亞穆斯林從3月12日起進入齋戒月，穆斯林在封齋時間結束後圍坐等待進食。圖攝於3月12日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年4月14日

整起事件持續升溫，大馬伊斯蘭知識研究所（IKIM）總監穆罕默德艾薩姆（Mohamed Azam Mohamed Adil）認為，這起事件觸及3R議題，非首次發生，大馬人要了解各宗教敏感性，了解分際界限在哪裡。

主管宗教事務的大馬首相署（宗教事務）部長穆罕默德納因（Mohd Na'im Bin Mokhtar）則說，阿拉對穆斯林來說是極為崇高的字眼，無法容忍將「阿拉」置於腳下，這是侮辱的行為。

阿克馬的言論未必獲大馬各社群認同，部分認為應捍衛穆斯林尊嚴，嚴懲不尊重宗教行徑，但部分視為挑釁與煽動言論。

試圖緩頰者認為批評與抵制應適可而止；房屋和地方政府部長倪可敏（Nga Kor Ming）表示，厚道、善良與寬容是大馬多元社會的成功之道，應以寬容態度對待KK超商的無心之失，無需傷口撒鹽。

馬來西亞中華大會堂總會總會長吳添泉（T.C. Goh）認為，「阿拉」襪子事件進入司法程序，不應在法院外扮演「法官」借題發揮，蓄意挑起種族或宗教情緒，停止為難商家與抵制行動，莫節外生枝。

雪上加霜的是，有穆斯林購買高跟鞋發現鞋底有貌似「阿拉」圖案，阿克馬也要求業者24小時內解釋，否則抵制。大馬鞋商Vern's隨即道歉說明無意製作貶抑或侮辱宗教信仰設計，儘管設計靈感源自高跟鞋的繩索影子，仍決定停產爭議鞋款。

馬來西亞穆斯林10日慶祝開齋節，女性穆斯林在國家清真寺內集聚祈禱。攝於4月10日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年4月14日

從「阿拉」襪子事件以來，似乎讓大馬社會陷入「杯弓蛇影」爭議，甚至連位於玻璃市（Perlis）的旅館All in的設計標誌，都有人認為看似「阿拉」（Allah）字型舉發。

玻璃市宗教司（Mufti，伊斯蘭領袖）阿斯里（Mohd Asri Zainul Abidin）在社群媒體澄清，這家旅館並沒有寫「阿拉」，設計標誌也不像「阿拉」字型，而是很清楚寫的是All in，外界應有實際證據舉發，非僅憑藉臆測，但如有嘲謔穆斯林，就應採取適當行動，否則不要挑起事端。

面對大馬齋戒月以來鬧得滿城風雨的碰觸穆斯林禁忌爭議，甫於今年1月31日就任第17任國家元首的伊布拉欣（Sultan Ibrahim）則扮演一槌定音角色，彷彿設下停損點。

伊布拉欣為消弭分歧，諭令莫再火上加油，大馬各種族記取教訓強化彼此團結，無需煽動憤怒情緒，「阿拉」字眼襪子事件是一個教訓，提醒並尊重馬來西亞人的敏感性。

受人民景仰與崇敬的伊布拉欣認為，分裂與持續的憤怒將毫無益處，各社群領袖應有成熟舉止，相關各方最好從中記取教訓，以利在多元社會中了解彼此，避免重演類似事件。

齋戒月原本是反躬自省的最佳時機，但大馬的多元種族（馬來、華人與印度）社會在齋戒月發生疑似或違反穆斯林禁忌事件，無論從肉骨茶、學校餐廳營運、「阿拉」襪子、高跟鞋底設計與旅館標誌酷似「阿拉」字型等事件，都引發沸沸揚揚討論，甚或有草木皆兵之感，衛道人士有之，反彈者也所在多有。

這著實反映在馬來西亞文化衝突與融合中所衍生的眾生相。（編輯：郭中翰）1130414