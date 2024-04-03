看熱鬧之餘 小心你就是下一個「晚安小雞」

「晚安小雞」（本名陳能釧）今年農曆年假期期間在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）直播，鏡頭中的他遭到穿迷彩服的人士暴打，自稱經歷凌虐與被搶，最後被發現影片造假，被判刑2年及被罰新台幣約3萬元。

回顧事件，「晚安小雞」一共在西港直播兩次，第一次自稱在西港的凱博園區，透過鏡頭展示自己的探險經過，包括遇到身穿軍服的不明人士與聽見槍聲大作，直播最後遭到中斷。

「晚安小雞」第一段直播影響尚屬「可控範圍」，以形式客觀的方式錄下探險過程，且尚未引起軒然大波。但他隔天一早再度現身直播，公開佯稱被綁在椅子上，遭電擊棒攻擊腹部，還被搶走身上數千美元和手機。

在他第2次直播結束後，西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）就在個人臉書（Facebook）公布4張「晚安小雞」的照片並附上電話請大家通報「晚安小雞」的下落，「晚安小雞」迅速被逮還當眾下跪道歉認錯。

在忽視柬埔寨國情、政情與最新局勢下，這場造假直播形同搧了柬埔寨一個大耳光。首先，柬埔寨自2022年爆發「打工陷阱」的國際醜聞後，就對外積極修補形象，當地的園區經勸導整肅，早已不再是「鐵腕管理」。

其次，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）去年8月剛上任，極力展示新人、新政、新氣象，即使柬中兩國關係深厚，他仍在當年9月對影射柬埔寨是詐騙園區大本營的中國電影「孤注一擲」祭出禁播令。

最後，柬埔寨過去一段時間除打擊境內不法，也試圖將負面輿論引導至遭「假新聞」所累，其中台灣媒體對園區鋪天蓋地的報導更是如鯁在喉，「晚安小雞」恰恰來自台灣，剛好符合柬國欲逆轉輿論風向的劇本需要。

「晚安小雞」未能同步更新柬埔寨現況，不僅踩到地雷，還讓柬埔寨「撿到槍」；且一味以既有成見去理解、詮釋一個國家，卻忽略了，柬埔寨說到底也有自己的國家尊嚴要維護，不能被當「塑膠」。

早在「晚安小雞」出事前3個月，越南TikTok網紅許國英（Hua Quoc Anh）因身穿泰國服裝在吳哥窟拍片，並說「哈囉，泰國」，即遭到柬國與越南的譴責，認為此舉「挑撥越、柬、泰關係」，個人TikTok帳號立刻被鎖住。

許國英或許真的不知道，柬埔寨與泰國曾為了邊界的普里維希神廟（Preah Vihear）周遭領土爆發爭議。因此，他在吳哥窟寺廟群影片中穿插與泰國有關的畫面引來柬埔寨人民不快，更上升至國家議題層級。

民眾出國旅遊因無知或偏見而滋生事端的可能性無所不在，記者派駐在越南，不時看到台灣旅客、網紅在網路上炫耀自己的「極樂」與「暗黑」行程，或是如何成功超量、違規攜帶一些農特產品的「不藏私分享」。

這些作為，都可能讓自己落入法網，更何況網路社會僥倖不得，很多人最後都是栽在自己親手留下的數位足跡裡。「晚安小雞」看似個案，但心態輕忽與麻木的旅客並不少見，他們都可能成為下一個「晚安小雞」。（編輯：陳慧萍）1130403