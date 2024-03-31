更多編輯台推薦新聞：
中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」
運動

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
文化

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
救援船隊自賽普勒斯啟航 運送逾330噸糧食馳援加薩
首頁>國際
特派看世界

法國民眾質疑政府能力 巴黎奧運上熱下冷

巴黎奧運倒數，野心勃勃的法國和巴黎市政府，正如火如荼地要辦一場「讓法國人驕傲」的奧運。最新民調指出，目前近6成法國民眾對巴黎奧運一點也不熱衷，甚至連自家能否圓滿完成都打上問號。

中央社駐巴黎特派員曾婷瑄

2024/3/31 08:44（3/31 09:43 更新）

一世紀的等待後，巴黎奧運進入倒數。法國誓言帶來一場別開生面、讓法國人驕傲的奧運。然而，法國人對於政府的效率與能力頗為質疑，尤其是交通與安全，導致目前為止呈現政府熱衷、民眾冷眼的現象。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年3月31日
一世紀的等待後，巴黎奧運進入倒數。法國誓言帶來一場別開生面、讓法國人驕傲的奧運。然而，法國人對於政府的效率與能力頗為質疑，尤其是交通與安全，導致目前為止呈現政府熱衷、民眾冷眼的現象。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年3月31日

推薦閱讀

巴黎奧運倒數3個多月即將來臨，這也是巴黎繼一世紀之後，首度再次主辦。別開生面的搭船開幕式、結合古蹟地景的比賽場地、塞納河游泳競賽…法國政府卯足了勁，誓言帶來一場與眾不同的巴黎奧運。

然而，近日記者在巴黎遊走最常聽到，也最能引起路人彼此呼應的一句話，就是「看來我們真的準備好奧運了呢」，當然，必須搭配法式嘲諷語氣。

無論是巴黎地鐵諮詢中心外大排長龍，唯一一位工作人員不得不把門鎖起來不讓民眾進入，或是地鐵常見的誤點、停電、故障，甚至台灣隊在法國羽球公開賽行李遭竊登上法媒版面引發熱議時，都必定會出現這句話。

明顯可見，法國民眾現在不僅對奧運興趣缺缺、提不起勁，更對政府是否能辦好這場體育最大國際賽事沒有信心，甚至到了巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在3月28日的專訪中要特別喊話，「我們做這一切不是為了讓奧運變成一場噩夢」的程度。

法國媒體幾乎一天一則擔憂、質疑和批評巴黎奧運的報導，使得政治人物出面懇求，要各方停止「奧運抨擊」（JO bashing）。

前幾週和法國友人安特旺（Antoine）見面，記者不解詢問：「法國人是不是都在等著看政府出包？」

他竟撂下一句：「不用等，這是一定會發生的」，並表示身邊一堆巴黎朋友都決定，奧運期間絕對會離開巴黎，「平常地鐵都已經飽和了，幾百萬遊客同時間湧進巴黎，還到處封鎖道路，出門保證是場災難」。

安特旺解釋，並非因他們不喜歡奧運或遊客，而是政府愛講大話、說得天花亂墜，卻又時常朝令夕改、心猿意馬，很多政策都出現這樣的問題，因此民眾對於馬克宏（Emmanuel Macron）政府的執行能力打上不小問號。

最新民調也呈現同樣態度。Viavoice民調公司3月26日公布的民調顯示，只有37%受訪民眾表示對於7月26日登場的巴黎奧運「充滿期待」與「有點期待」；近6成受訪者說「不太期待」跟「完全不期待」2024巴黎奧運。

不僅是民眾，連法國自家記者報導的熱度也不高。公關公司Oxygen在2月訪問1500位記者發現，記者對報導奧運的興趣指數不到一半，44%記者擔心奧運對法國有負面影響。

75%記者認為巴黎奧運除報導運動之外，更能用於揭露社會與政治問題。曾幫2020東京奧運操刀國際宣傳的法國籍公關經理拉維爾（Tristan Lavier）形容，「奧運同時是放大鏡與投影機」，檢視問題並追求理想樣貌。

法國政府最初野心十足，但目前為止的各種準備與展現令人擔憂，是導致民眾不看好的主因。

這些落差包括：政府不僅取消原本持有奧運門票可免費搭乘大眾運輸的規劃，相反地還大漲車票價格、塞納河開幕觀眾數因維安考量大砍近一半、塞納河作為開放水域比賽場地，水質目前卻仍糟糕到連奧運冠軍都放話要主辦單位換地點等。

除了安全威脅、罷工風險是籠罩巴黎奧運的大挑戰之外，開幕式和部分競賽的票價過高也引發批評。另外，大巴黎郊區線工程，以及不少大型翻新建築的工程也都無法按計畫在奧運前完工。

更別提之前因巴黎「鼠亂」和「跳蚤之亂」引發大批網友在社群媒體上製造哏圖，戲稱巴黎奧運將是老鼠和跳蚤的大型擂台賽。

體育和奧運宣傳專家席戴基勒（Soria Zidelkhile）向巴黎人報（Le Parisien）表示，近一年多來法國的社會氛圍越來越緊張，加上國際局勢不容樂觀，使得法國民眾更加提不起勁。

然而，儘管巴黎奧運砸了將近原本預算一倍的經費，但也確實藉機改善了一些積年舊疾。

最顯著的成效之一就是巴黎北郊原本為「化外之地」的塞納-聖丹尼大區（Seine-Saint-Denis），如今因法國國家體育場、奧林匹亞游泳中心、選手村、媒體中心等，皆座落於此，整個大區的輪廓與地景完全改變，過去因建設不足而荒廢落後，甚至有些危險的街道頓時充滿生氣。

當地居民利瑪杰如（Nadine Limajesus）就向中央社表示，為了籌備，到處都有工程，導致交通不順且道路堵塞，但「感覺一切都動了起來，政府也投資這個被巴黎隔絕在外、有點邊緣化的郊區。我覺得這很好，希望結局也是好的」。

另一位居民達馬斯（Damase）則說，「（奧運）讓這區擁有新的生命、新的活力，這正是我們想要的。至少我們能看到政府沒忘了我們，還會照顧我們」。

有分析師持平而論，表示每一屆的奧運都會面臨相同狀況，不僅社會問題被凸顯，同時也會面臨民眾不滿、質疑等各種冷眼或批評，並非法國特有。

法媒也指出，其實大城市也對承辦運動賽事最高殿堂越來越沒興趣，2024巴黎奧運和2028洛杉磯奧運最後都呈現唯一候選城市的狀況。

一般而言，民眾對於奧運的熱情大約會在聖火開始傳遞逐漸燃燒，巴黎奧運是5月8日。法國人目前的冷眼旁觀是否改變，也要看接下來的準備工作關鍵倒數。

記者另一位法國友人露易絲（Louise）非常有趣地總結現在民心：「政府野心大、效率低，看看老出問題的大眾運輸，所以我們不抱太大期望」。

她笑著說：「但換個角度看，法國人本來就很愛抱怨（râler），比起奧運，這才是我們的全民運動啊！」（編輯：張芷瑄）1130331

#2024巴黎奧運
#大眾運輸
#巴黎奧運
#巴黎
#法國
#特派專欄
延伸閱讀
巴黎奧運維安壓力大 法國求助盟國派數千人增援國際奧會：俄國與白俄選手禁止參加巴黎奧運開幕式奧運金牌憂塞納河整治不及 巴黎：勢在必行沒備案法國首度給出數字 巴黎奧運開幕式逾32萬人可參加
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.205