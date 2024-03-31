法國民眾質疑政府能力 巴黎奧運上熱下冷

巴黎奧運倒數3個多月即將來臨，這也是巴黎繼一世紀之後，首度再次主辦。別開生面的搭船開幕式、結合古蹟地景的比賽場地、塞納河游泳競賽…法國政府卯足了勁，誓言帶來一場與眾不同的巴黎奧運。

然而，近日記者在巴黎遊走最常聽到，也最能引起路人彼此呼應的一句話，就是「看來我們真的準備好奧運了呢」，當然，必須搭配法式嘲諷語氣。

無論是巴黎地鐵諮詢中心外大排長龍，唯一一位工作人員不得不把門鎖起來不讓民眾進入，或是地鐵常見的誤點、停電、故障，甚至台灣隊在法國羽球公開賽行李遭竊登上法媒版面引發熱議時，都必定會出現這句話。

明顯可見，法國民眾現在不僅對奧運興趣缺缺、提不起勁，更對政府是否能辦好這場體育最大國際賽事沒有信心，甚至到了巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在3月28日的專訪中要特別喊話，「我們做這一切不是為了讓奧運變成一場噩夢」的程度。

法國媒體幾乎一天一則擔憂、質疑和批評巴黎奧運的報導，使得政治人物出面懇求，要各方停止「奧運抨擊」（JO bashing）。

前幾週和法國友人安特旺（Antoine）見面，記者不解詢問：「法國人是不是都在等著看政府出包？」

他竟撂下一句：「不用等，這是一定會發生的」，並表示身邊一堆巴黎朋友都決定，奧運期間絕對會離開巴黎，「平常地鐵都已經飽和了，幾百萬遊客同時間湧進巴黎，還到處封鎖道路，出門保證是場災難」。

安特旺解釋，並非因他們不喜歡奧運或遊客，而是政府愛講大話、說得天花亂墜，卻又時常朝令夕改、心猿意馬，很多政策都出現這樣的問題，因此民眾對於馬克宏（Emmanuel Macron）政府的執行能力打上不小問號。

最新民調也呈現同樣態度。Viavoice民調公司3月26日公布的民調顯示，只有37%受訪民眾表示對於7月26日登場的巴黎奧運「充滿期待」與「有點期待」；近6成受訪者說「不太期待」跟「完全不期待」2024巴黎奧運。

不僅是民眾，連法國自家記者報導的熱度也不高。公關公司Oxygen在2月訪問1500位記者發現，記者對報導奧運的興趣指數不到一半，44%記者擔心奧運對法國有負面影響。

75%記者認為巴黎奧運除報導運動之外，更能用於揭露社會與政治問題。曾幫2020東京奧運操刀國際宣傳的法國籍公關經理拉維爾（Tristan Lavier）形容，「奧運同時是放大鏡與投影機」，檢視問題並追求理想樣貌。

法國政府最初野心十足，但目前為止的各種準備與展現令人擔憂，是導致民眾不看好的主因。

這些落差包括：政府不僅取消原本持有奧運門票可免費搭乘大眾運輸的規劃，相反地還大漲車票價格、塞納河開幕觀眾數因維安考量大砍近一半、塞納河作為開放水域比賽場地，水質目前卻仍糟糕到連奧運冠軍都放話要主辦單位換地點等。

除了安全威脅、罷工風險是籠罩巴黎奧運的大挑戰之外，開幕式和部分競賽的票價過高也引發批評。另外，大巴黎郊區線工程，以及不少大型翻新建築的工程也都無法按計畫在奧運前完工。

更別提之前因巴黎「鼠亂」和「跳蚤之亂」引發大批網友在社群媒體上製造哏圖，戲稱巴黎奧運將是老鼠和跳蚤的大型擂台賽。

體育和奧運宣傳專家席戴基勒（Soria Zidelkhile）向巴黎人報（Le Parisien）表示，近一年多來法國的社會氛圍越來越緊張，加上國際局勢不容樂觀，使得法國民眾更加提不起勁。

然而，儘管巴黎奧運砸了將近原本預算一倍的經費，但也確實藉機改善了一些積年舊疾。

最顯著的成效之一就是巴黎北郊原本為「化外之地」的塞納-聖丹尼大區（Seine-Saint-Denis），如今因法國國家體育場、奧林匹亞游泳中心、選手村、媒體中心等，皆座落於此，整個大區的輪廓與地景完全改變，過去因建設不足而荒廢落後，甚至有些危險的街道頓時充滿生氣。

當地居民利瑪杰如（Nadine Limajesus）就向中央社表示，為了籌備，到處都有工程，導致交通不順且道路堵塞，但「感覺一切都動了起來，政府也投資這個被巴黎隔絕在外、有點邊緣化的郊區。我覺得這很好，希望結局也是好的」。

另一位居民達馬斯（Damase）則說，「（奧運）讓這區擁有新的生命、新的活力，這正是我們想要的。至少我們能看到政府沒忘了我們，還會照顧我們」。

有分析師持平而論，表示每一屆的奧運都會面臨相同狀況，不僅社會問題被凸顯，同時也會面臨民眾不滿、質疑等各種冷眼或批評，並非法國特有。

法媒也指出，其實大城市也對承辦運動賽事最高殿堂越來越沒興趣，2024巴黎奧運和2028洛杉磯奧運最後都呈現唯一候選城市的狀況。

一般而言，民眾對於奧運的熱情大約會在聖火開始傳遞逐漸燃燒，巴黎奧運是5月8日。法國人目前的冷眼旁觀是否改變，也要看接下來的準備工作關鍵倒數。

記者另一位法國友人露易絲（Louise）非常有趣地總結現在民心：「政府野心大、效率低，看看老出問題的大眾運輸，所以我們不抱太大期望」。

她笑著說：「但換個角度看，法國人本來就很愛抱怨（râler），比起奧運，這才是我們的全民運動啊！」（編輯：張芷瑄）1130331