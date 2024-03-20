國際奧會：俄國與白俄選手禁止參加巴黎奧運開幕式

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（中央社洛桑19日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，獲准以中立身分參加巴黎奧運的俄羅斯與白俄羅斯運動員，將不得參加開幕式。

法新社報導，國際奧會執行委員會在瑞士洛桑（Lausanne）開會，奧林匹克團結部門主任麥勞德（James Macleod）於會後表示，來自俄羅斯與白俄的「個人中立運動員」（Individual Neutral Athletes, AIN），「既然是單獨運動員，就將不參加開幕式的代表團、代表隊遊行」。

麥勞德補充道：「但會提供他們一個體驗這場盛會的機會。」

7月26日的開幕式中，個人中立運動員將在現場，但不會搭船參與在塞納河（River Seine）上進行的出場遊行。

麥勞德表示，這個情況與1992年巴塞隆納奧運時，來自前南斯拉夫的「獨立奧運參賽者」（Independent Olympic Participants）如出一轍。

「至於閉幕式，由於出席閉幕式的並非隊伍，而是所有選手一起參與，個人中立運動員參能否共襄盛舉一事將稍後再做決定。」

來自俄羅斯和白俄的選手也不得參加8月28日在巴黎舉行的帕拉林匹克運動會開幕式。帕運於奧運結束兩個多星期後登場。

國際奧會去年12月批准俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立身分參加2024巴黎奧運，但不能參加團體競賽項目，條件是他們不能主動支持在烏克蘭進行的俄烏戰爭。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130320