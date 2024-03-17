俄烏戰爭未歇 馬克宏：將促俄羅斯於巴黎奧運期間停火

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在今天播出的專訪指出，他將要求俄羅斯於今年巴黎奧運期間停火。

路透社報導，馬克宏是在法國首都巴黎接受烏克蘭記者專訪，這段訪問今天上傳到烏克蘭記者的YouTube頻道，並於烏克蘭電視頻道播出。

俄國官媒「今日俄羅斯」（Russia Today）等媒體報導，烏克蘭記者於專訪時詢問馬克宏，今年主辦奧運的法國是否會依據傳統尋求在「奧運期間停火」。

根據報導，烏克蘭記者顯然意指奧林匹克休戰（Olympic Truce）。這項慣例的意義是，奧運開幕前7天起至閉幕後7天會有一段停止衝突的時期，好讓運動員安全往返奧運會。

馬克宏則以法語回覆說：「會提出要求。是的，我們會提出要求。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130317