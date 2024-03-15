更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

歐盟外長訪美 示警俄烏戰爭恐數月內決定結果

2024/3/15 12:00（3/15 12:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天警告，俄羅斯與烏克蘭戰爭的結果可能將於未來數月內決定，他在訪問華府期間敦促盟國向基輔提供緊急援助。

波瑞爾今天下午對記者說：「烏克蘭戰爭（的結果）將在今年春天、夏天或秋天前決定。」

波瑞爾先赴紐約於聯合國安全理事會（UN Security Council）發表演說，然後造訪華府，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，並參加其他活動。

波瑞爾表示，他在所有會議中都強調了俄羅斯贏得烏克蘭戰爭的後果。

他提到，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「贏得這場戰爭，征服了烏克蘭，並在基輔成立傀儡政權，就像我們在白俄羅斯看到的那樣，他是不會就此罷手的」。

他說：「接下來幾個月將具決定性…無論必須做什麼，都得盡快完成。」

波瑞爾還說：「許多分析人士預期俄羅斯將在今夏發動大規模攻勢，烏克蘭不能等到美國下次大選結果出爐。」

他警告：「如果蒲亭成功了，將對美國和圍繞美國與歐洲建立的聯盟體系產生巨大影響。」

他說，在這種情況下，「不會再有任何國家能夠確定」美國會「來幫助任何（受到攻擊的）盟友」。

一名歐盟高階官員表示，波瑞爾訪問華府期間還會見了美國共和黨籍聯邦眾議員貝肯（Don Bacon），波瑞爾要貝肯想像「俄羅斯坦克、傀儡政府出現在基輔…及俄羅斯軍隊在波蘭邊境、巴爾幹半島邊境」的景象。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130315

#布林肯
#波瑞爾
#俄烏戰爭
#蒲亭
#歐盟
#貝肯
延伸閱讀
強生首度表態助推援烏克蘭法案 共和黨眾議員主張刪減金額俄烏戰爭攸關歐洲安全 馬克宏主張援烏不應設限 俄羅斯總統大選登場 極東地區投票所開放蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄羅斯空襲敖德薩 飛彈落在希臘代表團車隊附近
172.30.142.216