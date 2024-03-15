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俄羅斯總統大選登場 極東地區投票所開放

2024/3/15 05:41
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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯大選15日登場，預料這次選舉將使總統蒲亭（Vladimir Putin）的任期再延長6年。遭俄軍全面入侵的烏克蘭則稱這次投票是「鬧劇」，並對俄國邊境發動一波致命攻擊。

法新社報導，俄羅斯最東邊的堪察加半島（Kamchatka Peninsula）已於當地時間15日上午8時開放投票所，而這次投票預計將於俄國最西邊的加里寧格勒（Kaliningrad）17日晚間8時結束。

加里寧格勒與波蘭和立陶宛接壤，跟俄國本土並不相連。

俄羅斯反對派號召在17日舉行反蒲亭示威，官員隨後警告，15至17日總統大選投票期間不得進行任何抗議。

克里姆林宮表示，這次投票將展現出俄國全然支持蒲亭進攻烏克蘭。被俄軍占領的烏克蘭領土也開設投票所。

烏克蘭在選前加強轟炸靠近俄烏邊界的俄羅斯數州。俄國國家近衛軍則表示，他們在庫斯克州（Kursk）擊退親烏民兵的攻擊。

蒲亭在投票前夕對國民說：「我相信你們了解我國正在經歷一段多麼艱困的時期，在幾乎所有領域面臨多麼複雜的挑戰。…為了持續帶著尊嚴回應挑戰，並成功克服難關，我們必須繼續保持團結和自信。」（譯者：楊昭彥）1130315

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