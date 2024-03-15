俄烏戰爭攸關歐洲安全 馬克宏主張援烏不應設限

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天警告盟國不要對給予烏克蘭的支持施加限制，稱烏國對抗俄羅斯入侵的戰爭攸關歐洲安全。

自從去年夏天反攻失敗以來，烏克蘭在軍事上遭受到挫折。馬克宏上個月聲稱不排除向烏克蘭派遣西方軍隊，令部分盟友感到震驚。

馬克宏接受法國電視台採訪時澄清政策說，派遣地面部隊目前尚未列入議程，但歐洲必須保留「所有選擇」，以防戰爭蔓延開來。

馬克宏正準備明天前往德國柏林，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）就烏克蘭問題舉行峰會。

他強調，歐洲不應示弱，應盡一切努力阻止俄羅斯贏得一場威脅法國和歐洲國家一般老百姓安全的戰爭。

馬克宏在法國電視一台（TF1）和法國第2電視台（France 2）訪談中說：「如果俄羅斯贏得這場戰爭，歐洲的可信度將化為烏有。」

他說，發生在烏克蘭的衝突「對我們的歐洲和法國都至關重要」，任何主張對援助烏克蘭「設限」的人都是「選擇了失敗」。

馬克宏在訪談後的聲明中表示，俄羅斯若贏得對烏克蘭的戰爭，擴張領土的野心也不會停止，將對摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭等鄰近國家構成威脅。

他在社群媒體X平台上說：「俄羅斯已經成為一個想要擴張的大國，顯然它不會就此收手。如果我們放棄烏克蘭，若讓烏國輸掉這場戰爭，俄國肯定會威脅到摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130315