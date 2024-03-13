白宮宣布軍援烏克蘭3億美元 喊話國會通過更多補助

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）憂心俄羅斯侵略烏克蘭的行動取得進展下，白宮今天繞過國會共和黨人士，宣布對烏克蘭提供3億美元（約新台幣94.2億元）重要軍事援助。

法新社報導，美國是烏克蘭最大盟友，而這項多個月來的第一筆軍援將包括防空飛彈、彈藥、砲彈和一些裝甲車等。

白宮作這項宣布之際，美國總統拜登正在白宮接待波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和總理圖斯克（Donald Tusk），並重申美國對北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭的支持。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴記者：「今天，謹代表總統拜登，我宣布一項安全援助和價值3億美元武器軍備緊急方案，以解決烏克蘭的部分燃眉之急。」

他說：「全世界都在看。時間緊迫，我們需盡快採取行動。」

民主黨籍總統拜登提出的向烏提供600億美元援助法案，一直以來都因共和黨籍國會議員阻撓而卡關；拜登的競爭對手川普並向共和黨籍議員喊話，要他們切勿在大選年讓拜登在立法方面有所斬獲。

蘇利文指出，今天這筆軍援資金來自國防部合約中意外省下的成本，將用於提供高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）砲彈和彈藥。

美國國防部官員表示，他們透過撙節國防部近期採購支出，擠出這3億美元資金給烏克蘭，但強調國會仍有必要通過更多援助。

美國官員研究的選項還包括沒收2022年凍結的約2850億美元俄羅斯資產，並利用這筆錢購買武器給烏克蘭。

美國各情報首長今天向聯邦眾議院議員施壓，敦促他們通過更多的烏克蘭軍援，表示此舉不僅增強烏克蘭抗俄實力，也會消減中國侵略意圖。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天說，俄烏戰爭前線情勢呈現近3個月來最佳局面，俄軍上月攻占烏東城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）後已不再推進。

澤倫斯基接受法國BFM電視台訪問時表示，儘管武器裝備短缺，烏克蘭戰略地位仍有所改善。然而，他表示，如果新的武器遲遲不來，局勢可能會再次改變。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1130313