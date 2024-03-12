美情報機構：世界秩序日益脆弱 美領導地位面臨挑戰

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國情報機構表示，美國正面臨「日益脆弱的世界秩序」，世界因為大國競爭、跨國性挑戰和區域衝突而緊張。

路透社報導，美國情報機構發布的2024年「年度威脅評估」（Annual Threat Assessment）報告指出：「野心勃勃又焦慮的中國、好鬥的俄羅斯、若干區域強權如伊朗，以及更有能力的非國家行為體正在挑戰國際體系的長期規則，以及美國在其中的領導地位」。

這份報告主要鎖定美國的兩大對手─中國和俄羅斯，並指出和以色列去年10月7日遇襲後在加薩對「哈瑪斯」（Hamas）採取行動有關的廣泛衝突風險。

報告中指出，莫斯科攻打基輔，中國在經濟和安全方面提供俄羅斯協助。報告中也警告，中國可能運用科技企圖影響今年的美國大選。

報告指出：「由於中國希望消除批評中國的聲音，以及擴大分裂美國社會，因此可能企圖在某種程度上影響2024年美國大選。」

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）今天出席參議院情報委員會作證時，呼籲議員批准更多對烏克蘭的軍援。她表示難以想像烏克蘭如何在缺乏美國奧援下，守住從俄羅斯手中收回的失土。

年度威脅評估報告中還指出，中國和俄羅斯之間的貿易，自俄烏戰爭開打以來日益增加。自2022年以來，中國出口可能用於軍事用途的商品增加超過3倍。

儘管民主黨主導的參議院已通過規模600億美元的援烏法案，但共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）迄今拒絕將援烏法案付諸表決。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）今天則說，俄烏戰爭讓中國領導人習近平變得「清醒」，他「未料到烏克蘭會奮力抵抗，烏克蘭人展現出勇氣和韌性」。

綜合路透社與「紐約時報」（The New York Times）報導，但伯恩斯也指出，如果不持續支持烏克蘭，不僅可能讓美國的印太地區盟邦和夥伴產生疑慮，還將激起中國領導階層在台灣、南海突發事件中的野心。

海恩斯另指出，以色列和哈瑪斯在加薩走廊的衝突可能造成全球動盪蔓延，「加薩危機是一個鮮明的例子，凸顯出區域情勢如何衍生出廣泛潛在性的，甚至是全球性的影響」。

聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）則憂心恐怖分子可能鎖定邊境薄弱環節，並指出自去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列以來，美國人受伊斯蘭組織和其他外國武裝分子啟發而產生的威脅不斷增加。

他指出：「威脅已達到一個全新的水準。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130312