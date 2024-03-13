以哈戰爭奪萬童命 比全球4年衝突兒童死亡總數多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦12日綜合外電報導）聯合國巴勒斯坦難民機構負責人今天表示，他們獲報在加薩走廊（Gaza Strip）4個多月激烈的以哈戰爭中罹難的兒童人數，比4年內在世界各地衝突中喪命的兒童總數還多。

法新社報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在舊稱推特（Twitter）的X平台上說：「根據通報，加薩短短4個多月內罹難的兒童人數，比全世界4年的戰事裡遇害的兒童總數還多，令人震驚。」

他的發文引用聯合國的數據，顯示2019年到2022年間，全球有1萬2193名兒童在衝突中喪生。

發文中將這個數據與加薩衛生部提供的報告做了比較。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩衛生部報告顯示，去年10月到今年2月底，加薩有超過1萬2300名兒童喪命。

拉扎里尼說：「這場戰爭是對兒童的戰爭，這是針對他們童年和未來的戰爭。」

報導說，這場殘酷戰爭始於去年10月7日，根據法新社基於以色列官方數據的統計，哈瑪斯當天對以色列發動空前突襲，導致約1160人死亡，其中多為平民。

哈瑪斯還挾持約250名人質，其中數十人在去年11月為期一週的休戰期間獲釋。以色列認為，還有約130名人質仍被扣留在加薩，有32人據推斷已死亡。

根據加薩衛生部說法，以色列報復性地轟炸與地面攻擊已造成3萬1184名巴勒斯坦人喪生，其中大部分是婦孺。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130313