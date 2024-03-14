加薩衛生部：以色列向等待援助民眾開火 釀6死
2024/3/14 22:46
（中央社開羅14日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部今天表示，當成群居民在加薩市等待援助卡車時，以色列開火造成6名巴勒斯坦人死亡，另有數十人受傷。
路透社報導，當地居民和衛生部表示，昨天晚間以色列軍隊開火時，巴勒斯坦人正在加薩市（Gaza City）附近的科威特（Kuwait）圓環爭搶救援物資。
以色列軍隊並未回應對此事件的評論要求。
以巴衝突已導致加薩走廊（Gaza Strip）230萬人口流離失所，由於極度飢餓的人們爭相搶奪食物，援助物資分發過程中曾出現混亂場面和致命事件。
另外，巴勒斯坦醫師表示，一枚以色列飛彈今天擊中加薩走廊中部迪爾巴拉（Deir Al-Balah）一棟房屋，造成9人喪生。居民表示，以色列針對整個加薩走廊的空襲和地面轟炸持續了一夜，其中還包括南部拉法（Rafah），超過100萬名流離失所者在拉法避難。
加薩走廊衛生部今天指出，以軍過去24小時對加薩走廊的襲擊已造成69名巴勒斯坦人死亡，另有110人受傷。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130314
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