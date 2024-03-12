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加薩饑荒籠罩 難民：鮮血和痛苦將成為齋月的味道

2024/3/12 16:47（3/12 17:07 更新）
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2月27日加薩孩童經過一處被炸毀的建築物。（安納杜魯新聞社）
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（中央社加薩走廊12日綜合外電報導）本應充滿喜樂的伊斯蘭教齋戒月昨天揭開序幕，但戰火延燒逾5個月的加薩走廊籠罩饑荒、疾病、流離失所的陰影。居民說，「鮮血、痛苦、別離、壓迫」將成為這個齋月的味道。

法新社報導，穆斯林世界昨天迎來伊斯蘭教神聖的齋戒月，但以色列對加薩走廊的轟炸並未停歇，人道主義危機也不斷加劇。

由於糧食和其他援助物資的運輸緩不濟急，聯合國在報告中引述巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部指出，已有25%當地人口命喪營養不良和脫水，其中包括許多兒童。

過往，在齋月期間，穆斯林可於日落後享用豐盛的開齋飯，結束一日封齋。出身甘尤尼斯市（Khan Yunis）、目前在加薩最南端拉法巿（Rafah）避難的居民馬斯里（Mohammad al-Masry）說，昨晚他的開齋飯只有「罐頭和豆子」。拉法市現有多達150萬名流離失所的難民。

馬斯里說，「我們什麼也沒準備，流離失所的人能有什麼？我們絲毫感受不到齋戒月的喜樂。天氣這麼冷，大家只能棲身帳篷。」

同樣來自甘尤尼斯市的馬塔（Om Muhammad Abu Matar）也說，「鮮血、痛苦、別離、壓迫」將成為這個齋月的味道。

過去數週裡，援助團體早已就加薩的饑荒風險提出警告。聯合國通報，運送糧食和物資進入加薩北部尤其困難。

世界糧食計劃署（World Food Programme）執行主任馬侃（Cindy McCain）說：「時間所剩無幾。送到加薩北部地區的糧食數量若未呈指數增長，饑荒迫在眉睫。」

甘尤尼斯居民曼蘇爾（Zaki Abu Mansour）昨天在拉法避難中心告訴法新社，他在齋月前所吃的最後一頓飯非常寒酸，至於明天的晚餐在哪裡，他也不知道。

他指著帳蓬的角落說，「這就是我的廚房，只有1顆蕃茄、1條黃瓜，此外沒有其他東西。我也沒錢再購買其他東西了。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1130312

#加薩
#加薩走廊
#法新社
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