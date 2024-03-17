第2艘救援船整裝待發 將向加薩走廊運送240噸糧食

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（中央社加薩市16日綜合外電報導）賽普勒斯當局宣布，第2艘滿載加薩走廊人道援助物資的救援船最快可能在今天啟航；而首艘援助船在完成卸貨後，正從飽受戰火蹂躪的加薩返航。

法新社報導，賽普勒斯外交部發言人高特希斯（Theodoros Gotsis）告訴國家廣播電台，「珍妮佛號」（The Jennifer）救援船預計於「今天或明天」啟程前往加薩。

美國慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）表示，受到惡劣天候影響，很難斷定裝載240噸糧食的「珍妮佛號」何時可以啟航，也很難預測第1艘救援船「展臂號」（Open Arms）何時返回賽普勒斯。

該機構透過聲明表示，「海上天氣預報顯示，因明天到下週末天氣惡劣，因此目前無法確定救援船抵達的確切時間。」

聲明稱，「珍妮佛號」上的物資包括「罐頭和散裝食品，包括豆類、胡蘿蔔、鮪魚罐頭、鷹嘴豆、玉米罐頭、半熟的米、麵粉、油和鹽」，船上還有1部堆高機和1台起重機，以利卸貨。

由於聯合國機構警告饑荒迫在眉睫，賽國的海上援助走廊旨在至少部分解決加薩的嚴重缺糧問題。

賽國總統總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）告訴媒體記者，首艘援助船展臂號「已開始返航」，「我們準備向加薩派遣第2艘載有人道主義援助物資的船隻」。

展臂號所屬的西班牙非政府組織「主動張開手臂」（Proactiva Open Arms）表示，預計該船將於明日抵達賽國，未來也可能持續參與加薩的援助運送工作。（譯者：施施）1130317