加薩陷人道危機惡夢 聯合國：無正常體型新生兒

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（中央社紐約聯合國總部15日綜合外電報導）聯合國官員今天表示，加薩的人道處境對母親與嬰兒而言是場「惡夢」，醫師通報新生兒體型瘦小、虛弱多病，產婦被迫在無適當麻醉情況下接受剖腹手術。

法新社報導，聯合國人口基金（UNFPA）巴勒斯坦代表艾倫（Dominic Allen）在耶路撒冷舉行的視訊記者會上說：「我個人本週將離開加薩，我為加薩100萬名婦女與女孩（的處境），特別是為每天平均180位分娩的婦女感到恐懼不安。」

艾倫造訪加薩北部仍提供孕產服務的醫院，在當地這種需求特別龐大。他說：「醫師們回報，他們再也看不到體型正常的嬰兒。悲哀的是，他們看到的是更多死產…更多新生兒夭折，部分是因營養不良、脫水與併發症導致。」

加薩當前的複雜分娩案例數量，大約是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭前的兩倍，孕婦們感到壓力沉重、恐懼不安、進食不足、筋疲力竭，而護理人員往往缺乏必要物資。

他說：「我們接獲通報，剖腹手術使用的麻醉劑不足，這又是令人難以想像的事。那些母親應該緊緊懷抱著他們的嬰兒，那些孩子不該被裝在屍袋內。」

然而，以色列在追求摧毀哈瑪斯的既定目標時捍衛其政策，稱聯合國應該運送更多援助物資到飽受戰火蹂躪的加薩，駁斥聯合國與非政府組織聲稱以色列繁雜的檢查阻撓糧食等必需品運入的說法。

艾倫說，以色列當局拒絕讓聯合國人口基金運送一些物資，像是助產士使用的器具，或是移除了手電筒與太陽能板等物資。

他說：「這不僅僅是人道危機，這是一場惡夢。這是超越災難…的人道危機。」

他說，他在搭車經過加薩時看到的場景著實令他心碎。艾倫說，他經過或交談過的每個人都「憔悴不堪、骨瘦如柴、飢腸轆轆」，每天都為了生存奮戰而變得疲憊不堪。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130316