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援助物資運抵加薩北部 以哈擬重啟停火談判

2024/3/17 22:18（3/17 22:27 更新）
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人道救援物資17日透過空投運抵加薩走廊。（路透社）
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（中央社開羅17日綜合外電報導）巴勒斯坦媒體今天報導，運載麵粉的卡車駛入加薩走廊（Gaza Strip）北部，要將物資分發到長達4個月無法獲得援助的地區。

路透社報導，加薩走廊饑荒危機迫於眉睫之際，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）預定於卡達重啟休戰談判。

根據加薩走廊的當地媒體報導及居民說法，12輛卡車組成的車隊昨天駛抵加薩走廊北部，加薩市（Gaza City）和賈巴利亞（Jabalia）難民營各有6輛卡車抵達。

援助機構曾警告，加薩走廊部分地區已陷入饑荒，加薩北部的醫院曾通報有孩童死於營養不良及脫水。

哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，以軍便對加薩展開地面攻勢及轟炸逾5個月。如今饑荒危機讓以色列面臨更大國際壓力，外界預期，以色列與哈瑪斯未來幾天將再為停火和換俘進行談判。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130317

#加薩走廊
#哈瑪斯
#以色列
#以哈戰爭
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