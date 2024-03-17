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以色列計劃進攻加薩拉法市 德國總理急訪中東力阻

2024/3/17 21:57（3/17 22:27 更新）
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（中央社約旦阿卡巴17日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）會談後說，以色列若進攻加薩走廊的拉法市，將導致大量平民傷亡，這會讓中東和平「非常難」實現。

路透社報導，旋風式訪問中東的蕭茲（Olaf Scholz）表示，今天稍晚他與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談時，將把上述看法當成一大論點。

蕭茲匆促安排這些會談之前，以色列15日已通過攻擊加薩走廊（Gaza Strip）南端拉法市（Rafah）的計畫。加薩230萬居民在歷經5個月的戰爭後，有超過一半正在拉法避難。

蕭茲今天在約旦紅海（Red Sea）港口阿卡巴（Aqaba）的阿布杜拉二世私宅會談後說：「現在得要確保我們能達成持久停火，那將使我們能避免這類地面攻勢發生。」

被問及是否準備施壓尼坦雅胡停止這類攻擊時，蕭茲回答：「我們顯然得竭盡所能，讓局勢不會比現在更糟。以色列有權自衛…與此同時，不能讓逃到拉法的加薩人受到那裡任何軍事行動與作戰的直接威脅。」

以色列矢言消滅巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas），表示拉法是哈瑪斯最後據點之一，並宣稱會撤離居民。

被問及德國會不會對以軍大規模攻擊拉法做出回應，譬如限制德國武器出口到以色列，蕭茲並未直接回答。

尼坦雅胡今天則表示，以色列軍隊將依計畫，對拉法展開地面攻勢。

法新社報導，根據尼坦雅胡辦公室公布的內閣會議影像，他說：「不管國際施加多大壓力，都不會阻止我們實現所有戰爭目標，那就是消滅哈瑪斯、讓（去年10月7日被擄到加薩的）我方所有人質獲釋，並確保加薩不再對以色列構成威脅。」

「為了做到這些，我們也會在拉法作戰。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1130317

#尼坦雅胡
#以色列
#蕭茲
#以巴衝突
#以哈戰爭
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