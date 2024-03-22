美提決議草案籲加薩停火、釋放人質 安理會22日表決
2024/3/22 06:25（3/22 07:11 更新）
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國明天上午將把一份決議草案送上聯合國安全理事會（UNSC）表決，草案內文呼籲加薩（Gaza）立刻停火，以及以色列和巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」之間達成釋放人質的協議。
路透社報導，美國駐聯合國代表團發言人伊凡斯（Nate Evans）今天表示，安理會15國明天上午將表決這份草案，其內文是跟安理會成員國「諮詢多輪」後協商而成。
根據路透社看到的最新版草案內容，「立即且持續停火」大約6個星期，將能保護平民、有利於運輸人道援助物資。
此外，決議草案也明確支持國際持續透過外交，來達成讓所有剩餘人質獲釋的停火。這指的是美國、埃及、卡達持續居中斡旋的談判。
這份決議草案要通過，需要至少9張贊成票，以及美國、法國、英國、俄羅斯或中國不行使否決權。
根據以色列統計，統治加薩的哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列時殺害了1200人，並擄走253名人質。美國希望安理會支持的停火須與哈瑪斯釋放人質掛鉤。（譯者：楊昭彥）1130322
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