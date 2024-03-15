批尼坦雅胡阻礙和平 美參院多數黨領袖舒默籲以色列重新大選

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天呼籲以色列舉行新的大選，並嚴厲批評以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是和平的阻礙。

紐約時報指出，在以哈戰事延燒逾5個月之際，民主黨籍參院多數黨領袖舒默今天在參議院發表針對性十足的談話，痛批尼坦雅胡已成中東和平的最大絆腳石。

雖然民主黨內已有多位議員譴責尼坦雅胡的領導及他的右翼執政聯盟，美國總統拜登甚至批評以軍在加薩的攻勢「太過分」，但這次舒默的談話算是美國民選高級官員迄今最尖銳的抨擊，等於實際是在要求以色列人換掉尼坦雅胡。

舒默說：「我相信在他內心裡，優先要務是以色列的安全，然而我也相信尼坦雅胡總理已迷失方向，將自身政治生涯興亡凌駕於以色列最大利益之上。」

華盛頓郵報指出，舒默是美國最高層級的猶太裔領袖，也是美國國會裡最挺以的人之一，這番話出自於他口中，代表這是美方到目前向以色列發出止最明確的信號，即對尼坦雅胡處理加薩戰事的不滿正在沸騰，甚至可能威脅到美、以關係的日後。

路透社報導，民主黨籍的舒默是美國最高階的猶太民選官員，也長期支持以色列。他在參議院說，自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊以色列以來，以哈戰爭已打5個月，尼坦雅胡政府「不再符合以色列的需求」。

舒默說：「作為一個民主政體，以色列有權選擇自己的領袖，我們應該接受任何結果。但重要的是，以色列人要有選擇。在10月7日事件發生後，必須重新討論以色列的未來。在我看來，最好的辦法是再來場選舉。」

舒默說以色列若拒絕「兩國方案」，將犯下「嚴重錯誤」；他呼籲以色列與加薩（Gaza）衝突的談判人員盡一切可能達成停火協議、讓人質獲釋，並讓援助物資送進加薩。

鑒於以色列進攻加薩對巴勒斯坦平民造成的衝擊，舒默和總統拜登等其他主要民主黨人正因華府無條件支持以色列而面臨黨內諸多批評。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說，舒默發表這番演說前有事先知會白宮，但白宮未置可否，也沒做任何增刪。

柯比告訴媒體：「我們充分尊重他說這些話，以及自行決定要在參議院議場發表哪些言論的權利。」

被問到華府是否認為以色列應於以哈戰爭結束後舉辦大選時，柯比說：「這要由以色列人決定。」

以色列總理辦公室發言人回應「目前不予置評」。

尼坦雅胡所屬的聯合黨（Likud Party）表示，以色列不是「香蕉共和國」（通常指貧窮、腐敗且治理不善的小國），且大眾普遍支持尼坦雅胡的政策。

聯合黨透過聲明說：「和舒默的意見不同，以色列大眾支持徹底戰勝哈瑪斯，拒絕任何國際下達建立巴勒斯坦恐怖國家的命令，並反對巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）回到加薩…希望舒默參議員尊重以色列的民選政府，不要破壞它。這道理不會變，在戰時更是如此。」

以色列統計，哈瑪斯去年10月7日突襲以色列多地，殺害約1200人，並擄走253名人質，以色列隨即展開報復性軍事行動；加薩當局表示，至少已有3萬1184名巴勒斯坦人喪命、7萬2889人受傷。

舒默也批評支持哈瑪斯的巴勒斯坦人，說巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）也該讓位。

舒默說：「要讓未來有任何和平希望，阿巴斯就必須下台，讓位給致力與猶太國家達成和平的新一代巴勒斯坦領袖。」

舒默發表這番特別長的45分鐘演說後，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）很快就為尼坦雅胡辯護說：「對於外國一干預我們自己民主就激動的美國人而言，呼籲換掉以色列以民主方式選出的領袖，很可笑…也很偽善。從沒見過這種事。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130315