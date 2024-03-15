阿巴斯應國際要求推動巴勒斯坦自治政府改革 任命新總理穆斯塔法

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（中央社雷馬拉14日綜合外電報導）巴勒斯坦新聞機構瓦法社今天報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯任命在商界舉足輕重的盟友穆斯塔法（Mohammad Mustafa）擔任總理，責成協助改革巴勒斯坦自治政府。

路透社提到，巴勒斯坦自治政府近來面臨愈來愈大壓力，外界要求大刀闊斧改革和振興，改善於總部所在的約旦河西岸（West Bank）地區治理。

身為主席的阿巴斯（Mahmoud Abbas）目前仍是巴勒斯坦自治政府最有權勢的人物，但任命新政府顯示他願應國際社會要求推動政府改革。

瓦法社（Wafa）報導還說，穆斯塔法也奉命領導加薩走廊（Gaza Strip）救援和重建工作，以及改革巴勒斯坦自治政府機構。加薩地區5個多月來飽受以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）戰火蹂躪，穆斯塔法在先前衝突過後曾協助安排加薩重建工作。

穆斯塔法接替前總理史泰耶（Mohammed Shtayyeh）職位，史泰耶今年2月率內閣總辭。

巴勒斯坦自治政府是30年前依據臨時和平協議「奧斯陸協議」（Oslo Accords）成立，對約旦河西岸占領區實行有限治理，巴勒斯坦人將約旦河西岸視為未來獨立建國的核心。

然而，一旦加薩的以哈戰爭結束，巴勒斯坦自治政府也可能在治理加薩方面扮演關鍵角色，不過以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已表示強烈反對巴勒斯坦自治政府參與接管這塊飛地。

巴勒斯坦自治政府由阿巴斯所屬的政治派系法塔（Fatah）掌控，長久以來與統治加薩的哈瑪斯關係緊張，雙方在2007年短暫交戰後，法塔被逐出加薩。

然而在哈瑪斯去年10月7日突襲行動招致以色列反擊後，巴勒斯坦自治政府一再譴責以色列侵略加薩，並堅稱巴勒斯坦自治政府必須在戰後扮演統治加薩的要角。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130315