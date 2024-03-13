無視國際壓力 尼坦雅胡：繼續推進拉法軍事行動
2024/3/13 12:19（3/13 12:42 更新）
（中央社耶路撒冷12日綜合外電報導）國際壓力日益增強之際，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，將繼續推進在加薩南部拉法（Rafah）的軍事行動。
路透社報導，國際呼籲以色列不要進入拉法的聲浪升高。這裡是最後一個相對安全的地區之一，有150萬人在那裡尋求庇護。
尼坦雅胡在華盛頓舉行的「美以公共事務委員會」（American Israel Public Affairs Committee, AIPAC）會議視訊演說中表示：「我們將完成拉法的工作，同時使平民擺脫傷害。」
根據即將召開的峰會結論草案，尼坦雅胡發表上述言論之際，歐洲聯盟（EU）領袖打算敦促以色列不要在拉法發動地面行動。
路透社看到的峰會結論草案顯示，「歐盟理事會（European Council）敦促以色列政府不要在拉法採取地面行動，目前有遠超過100萬巴勒斯坦人在那裡尋求躲避戰亂，取得人道援助。」
這份草案將需取得歐盟27國領袖批准，並在3月21日至22日的峰會上通過。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130313
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