美情報機構報告：以色列總理尼坦雅胡地位岌岌可危

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）根據美國國家情報總監辦公室（ODNI）向聯邦參議院情報委員會提交的報告，以色列總理尼坦雅胡的領袖地位「岌岌可危」，接下來以國可能爆發要求他下台的大規模示威行動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份「年度威脅評估報告」（Annual Threat Assessment）指出，以國民眾對尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）治理能力的不信任度在以哈戰爭前就已飆升，如今又「進一步加深並擴大」。ODNI預料以國將出現大規模示威，要求他辭職下台並舉行大選，未來以國可能出現「不同以往、立場較溫和的政府」。

尼坦雅胡因政府當局未能預測或避免國家在去年10月7日遭受攻擊而飽受批評。還有民調顯示，許多民眾質疑尼坦雅胡發動毀滅性軍事行動，是否是解救人質的最佳方式。如今以哈戰爭已邁入第5個月，加薩走廊的許多地區被夷為平地，還有數以萬計人命喪生。

報告還警告，以色列將疲於應付巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的軍事攻擊。報告稱，「以色列可能在未來數年裡不斷面臨哈瑪斯如影隨形的武裝反抗，且以軍將持續設法摧毀哈瑪斯的地下設施。哈瑪斯透過這些設施來隱匿蹤跡、恢復戰力，並對以軍發動突襲。」

部分軍事專家和分析人士也發布了類似評估。他們警告，以軍的猛烈轟炸可能只會招致未來幾代恐怖分子的血腥報復。報告指出，蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（IS）都曾受到哈瑪斯的啟發，並「下令支持者對以色列和美國利益發動攻擊」。

另外，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）也在情報委員會（Senate Intelligence Committee）聽證會中表示，自以色列遇襲以來，美國境內的恐怖攻擊威脅也「升高至另一個層次」。

瑞伊指出，「早在去年10月7日之前，我就會告訴情報委員會，從恐怖主義角度來看，美國面臨的威脅程度已經升高」，因為這是他長期以來首次看到來自本土極端分子的威脅。

此外，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）和中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）出席聽證會時，也針對烏克蘭戰爭現況發出嚴厲警告。外界咸信俄羅斯已重新掌握主動權，但烏克蘭的彈藥供應仍持續受限。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130312