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澳洲外長：以色列須解決加薩人道災難 否則將失支持

2024/3/12 18:37
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（中央社雪梨12日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，以色列總理尼坦雅胡對以哈戰爭的作法正在傷害以國，她敦促該國改變方針，否則將失去更多國際支持。

路透社報導，美國總統拜登9日表示，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以違背以色列價值觀的方式，在加薩走廊（Gaza Strip）進行與巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）間的以哈戰爭，「對以色列的傷害大於幫助」。

黃英賢今天被問到拜登的說法時表示同意，並稱除非以色列解決加薩的「人道主義災難」，否則國際社會對以國的支持將持續減少。

黃英賢今天在「澳洲金融評論報」商業峰會（The Australian Financial Review Business Summit）上說：「（發生在2023年）10月7日的，是一場恐怖攻擊，當時全世界都對以色列十分同情，並表達了聲援。」

「我認為全世界對目前的局勢感到震驚…而我會說，除非以色列改變路線，否則他們將不斷失去（他國的）支持。」

隨著以色列計劃襲擊加薩南部城市拉法（Rafah），即使是以色列的堅定盟友，都有愈來愈多人呼籲他們解決加薩的人道主義危機，包括黃英賢今天的評論在內。

但以色列曾說，在消滅哈瑪斯之前，戰爭不會停止。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130312

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