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國際志工加薩遇害 澳洲命專人監督以色列調查

2024/4/8 12:58
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（中央社雪梨8日綜合外電報導）針對糧食救援慈善團體「世界中央廚房」車隊在加薩遇襲，澳洲今天任命退役軍事首長賓斯金（Mark Binskin）監督以色列在這起事件的調查工作，並尋求相關方面為此「負起全部責任」。

法新社報導，「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）車隊上週在加薩（Gaza）遭以色列空襲擊中，造成7名志工喪生，死者包括澳洲公民弗蘭克康（Lalzawmi “Zomi” Frankcom）。

以色列軍方已於事後開除兩名軍官，但提出的解釋並無法平息國際社會的怒火。

以色列最初的反應更引發澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）嚴厲批評。

黃英賢今天任命退役國防軍參謀長賓斯金為特別顧問，由他和以色列軍方合作以繼續調查。

黃英賢說：「澳洲政府已明確表示，我們希望（有關方面）對致命事件承擔全部責任。」

由西班牙裔美國名廚安德瑞斯（Jose Andres）創辦、總部設在美國的慈善組織「世界中央廚房」表示，以色列軍隊「針對性的攻擊行動」導致7名志工喪生。

這7人除了43歲的澳洲公民法弗蘭克康，還包括英國、巴勒斯坦、波蘭和美裔加拿大籍人士。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130408

#加薩
#澳洲
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