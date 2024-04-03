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花蓮強震 澳洲和紐西蘭外長表達關切

2024/4/3 17:47
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（中央社記者楊淳卉雪梨3日專電）針對花蓮東部外海今天上午發生芮氏規模7.2地震，澳洲外交部長黃英賢及紐西蘭外交部長皮特斯皆透過社群媒體表達關切。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在社群媒體X發文表示，澳洲與在台灣地震傷亡的人們同在，澳洲外交部在台北及東京的官員將與當局合作。現階段尚不知道有任何澳大利亞人民受到影響。

目前正在歐洲訪問的紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）在社群媒體X發文慰問，「我們與今天歷經地震的台灣人民同在，特別是直接受影響的人，以及親人失蹤的人們。」

此外，駐紐西蘭代表歐江安也接受紐西蘭先驅報（NZ Herald）訪問，說明災情及救災情形。（編輯：陳惠珍）1130403

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