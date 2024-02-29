紐西蘭將整體哈瑪斯列為「恐怖實體」

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（中央社威靈頓29日綜合外電報導）紐西蘭今天成為最後將哈瑪斯（Hamas）所有組織列為「恐怖實體」的西方國家之一，表示10月7日的襲擊粉碎了哈瑪斯政治和軍事兩部分可能分開的想法。

法新社報導，紐西蘭政府表示：「整個組織對這些可怕的恐怖攻擊負有責任。」紐西蘭政府宣布採取行動，凍結哈瑪斯在紐西蘭的資產，並禁止向其提供「物質支持」。

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，紐西蘭2010年將哈瑪斯的軍事分支列為恐怖實體。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，政府明確譴責哈瑪斯去年10月的「殘酷」恐怖攻擊，並在收到官方建議後採取這項行動。

皮特斯表示：「10月7日發生的事，讓我們無法再區分哈瑪斯的軍事派別和政治派別。」

「這整個組織對這些可怕的恐怖攻擊負有責任。」

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這意味哈瑪斯在紐西蘭的所有資產都將被凍結，參與或支持哈瑪斯活動、或為其招募人員都觸犯刑事罪；但皮特斯表示，對巴勒斯坦人提供的人道支持不受影響，紐西蘭也不會因此停止對加薩平民提供援助。

皮特斯說：「這也不會阻止我們向衝突地區的紐西蘭公民或永久居民提供領事支援，我們仍然十分關注這場衝突對平民的影響，並將繼續呼籲結束暴力、緊急恢復中東和平進程。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130229