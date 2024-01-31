澳紐2+2會談展開 紐盼美提升太平洋影響力

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（中央社威靈頓31日綜合外電報導）紐西蘭外交部長皮特斯表示，紐西蘭今天將就澳英美三方安全夥伴關係合作與澳洲展開談判，並稱美國必須在太平洋地區採取更多行動，以抗衡該地區其他政治影響力。

路透社報導，皮特斯（Winston Peters）今天前往澳洲參加紐西蘭與澳洲外交、國防部長的首次聯席會議，他表示，相關會談還將探討澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）擴大對紐西蘭的意義為何。

他在接受路透社採訪時說：「我們從今晚和明天展開，並將繼續探究下去的檢討，正是AUKUS的第二支柱。」

AUKUS「第二支柱」和目的在對澳洲提供核子動力攻擊潛艦的第一支柱不同，但它會涵蓋什麼新協議尚未公開。自從1980年代以來，紐西蘭就一直奉行無核政策，損害了與美國的國防關係。沒有跡象顯示這部分會出現轉變。

皮特斯也表示，自第二次世界大戰以來，美國一直忽視太平洋地區，讓其他國家趁虛而入。

他說：「他們當然已經作出更多努力，但他們必須以更大強度去因應許多島國在實際層面上的迫在眉睫問題。」

皮特斯並未明指中國，但近年來在安全、國防、援助、基礎建設等議題上，美國與中國在太平洋地區競逐影響力的情況加劇。

皮特斯曾於2005年到2008年、2017年到2020年分別出任外長，新保守派聯合政府勝選後，皮特斯去年底再度擔任外長。

2017年，皮特斯推出「重設太平洋戰略」（Pacific reset），傾注援助並加強與該地區接觸，以期在中國大幅增加對當地影響力之際，拉攏鄰近的太平洋小國。

皮特斯批評前政府在政治議題上沒有採取立場。

他說：「在這樣的新環境下，採取一些虛有其表的孤立主義立場，不符合我們國家利益。」

「這是非常重要的，如果你沒有能力確保可以在任何情況下享有和平，那你很可能不會擁有和平。」

當前紐西蘭政府自從上任以來，一直要求各部會削減開支，試圖讓國庫轉虧為盈。然而，皮特斯表示，他希望能夠擴大紐西蘭在外交上的影響力。

他說，紐西蘭並非處於「友善的安全環境」，需要在該地區建立安全關係和夥伴關係。

「我們將與我們的朋友並肩，為我們生存的世界角落的安全保障而堅持立場。」（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1130131