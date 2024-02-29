澳洲情報組織：政治人物遭間諜組織吸收

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（中央社記者楊淳卉雪梨29日專電）澳洲安全情報組織表示，一位澳洲前政治人物受國際間諜組織吸收，為外國政權利益服務，間諜組織還收買國防產業人員，換取AUKUS潛艦技術、導彈系統等敏感報告。

澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation，ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）昨晚在年度威脅評估發表中揭露，被稱為「A-team」的間諜組織活動。

他說，越來越多澳大利亞人成為間諜與外國勢力干預的目標，包括政治人物、政府人員、學生、學者、執法人員、公務員等。

勃吉斯指出，間諜組織以假身分冒充虛構公司的顧問或研究人員接近目標，邀請目標參與在海外舉辦的會議，支付旅行費用。透過與目標建立聯繫，間諜組織以支付數千元澳幣的報酬，向目標取得關於澳洲貿易、政治、經濟、外交、及國防安全報告等政府檔案。

勃吉斯說，間諜組織還向澳大利亞國防產業人員提供資金，換取關於「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦技術、導彈系統等敏感報告。

勃吉斯表示，幾年前間諜組織招募了一位前澳洲政治人物，他「出賣了他的國家、政黨與前同事，以服務外國政權的利益」，這位人士甚至曾計劃引薦澳洲總理的家人參與間諜活動，但未能執行。

勃吉斯未揭露這位澳洲政治人物姓名及所涉及的國家。他說，未揭露涉及哪一國，是因為許多國家都進行間諜活動與干預。無論來源為何，希望澳大利亞人保持警戒。

不過，前澳洲駐美大使霍基（Joe Hockey）呼籲，必須揭露這位被間諜組織收買的政客姓名，否則每個在政治上服務的人都會受到指控。他表示，間諜事件的風波已經蔓延到美國。

澳洲2018年通過2項反外國干預的法案，要求遊說人士申報是否為其他國家服務，並大幅加重從事間諜活動的罰則。澳洲媒體過去屢次揭發中國資金干擾澳洲政壇事件，被視為澳洲政府推進反外國干預立法的主因。（編輯：郭中翰）1130229