日本有意參與AUKUS 與美澳英合作先進軍事技術
2024/3/6 16:39
（中央社雪梨6日綜合外電報導）一名官員今天說，日本有興趣與美國、澳洲和英國討論在先進軍事技術方面的合作，這表明東京可能會更多地參與「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。
日本駐澳洲大使館官員告訴法新社，政府支持澳英美三方安全夥伴關係在印太地區的努力，並正在研究如何深化合作。
他們還說，日本知道澳洲、英國和美國之間討論了人工智慧和水下能力等一系列議題。
日本大使館在聲明中說：「日本對先進能力領域技術合作的可能性感到興趣，因此將繼續加強與澳洲、美國和英國的合作。」
「（日本）將繼續加強與重要國防和安全夥伴澳洲、美國和英國的合作，以實現自由開放的印太地區。」
澳英美三方安全夥伴關係於2021年成立，主要目標有二，其中所謂的第一支柱是提供澳洲一支核動力攻擊潛艦艦隊。
第二支柱則聚焦在發展先進的作戰能力，諸如人工智慧、水下無人載具以及極音速和電子戰技術。
日本「日經新聞」（Nikkei Shinbun）2日引述未具名美國官員說法報導，日本首相岸田文雄下月將訪美，屆時他可能會宣布日本在安全夥伴關係方面的合作。
英國下議院（House of Commons）去年準備的簡報認為，紐西蘭、日本和韓國將是在第二支柱方面合作的「理想候選國」。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130306
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