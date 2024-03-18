王毅3/20訪澳洲 邀請反對AUKUS前總理會面

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（中央社記者楊淳卉雪梨18日專電）中國外交部長王毅將於20日訪問坎培拉，此行除了與澳洲外交部長黃英賢、總理艾班尼斯會晤，更特別邀請與前澳洲總理吉亭（Paul Keating）會面。由於吉亭是AUKUS嚴厲批評者，使這場會面備受當地關注。

王毅將於3月20日抵達坎培拉，與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）進行第7次「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue），並與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，討論中國是否取消對澳洲葡萄酒實施的懲罰性關稅。

澳洲人報（The Australian）今天披露，前澳洲總理吉亭受到中國外交部邀請與王毅會面。

吉亭是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的嚴厲批評者，稱AUKUS是「有史以來最糟的協議」，批評澳洲政府將國家利益與美國掛鉤、並經常讓中國感到不安。澳洲人報還在報導中形容，王毅此行與吉亭會面，對艾班尼斯政府來說是「令人不快的干預」。

吉亭今天發表聲明表示，他在上週意外收到中國外交部邀請，當天他也收到澳洲內閣部門來信，表示將為這場會議提出適當安排，因此並非澳媒所言是「令人不快的干預」，「當澳洲政府為會議提出協助，這有什麼令人好震驚的？」他並批評澳洲人報非常反中。

吉亭說，王毅訪問澳洲與黃英賢展開對話，這是一個很好的發展，需要受到強力支持。

吉亭說，他已經回覆中國外交部，很樂意與王毅一同討論國際事務。所有國家的前任總理都會與其他國家的部長會面，這是國家之間的正常互動。

吉亭表示，他強力支持艾班尼斯總理，正如他支持黃英賢表達要穩定與中國的關係一樣。（編輯：陳惠珍）1130318