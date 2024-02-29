紐西蘭有意加入AUKUS 共軍批美英澳搞排他小圈子

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（中央社台北29日電）針對紐西蘭近日就加入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的「第二支柱」展開談判，中國國防部今天批評美英澳三國為一己地緣政治私利，大張旗鼓搞封閉排他的小圈子。

據中國國防部微信公眾號，中國國防部29日下午舉行例行記者會，有記者提問：據報導，紐西蘭外長稱紐方近日與澳洲就加入AUKUS展開網路戰、人工智慧和遠端高超音速導彈等「第二支柱」合作開始談判。請問中方對此有何評論？

中國國防部新聞發言人張曉剛大校表示，美英澳為一己地緣政治私利，建立所謂的「三邊安全夥伴關係」，大張旗鼓搞封閉排他的小圈子，推進核潛艇及其他軍事技術合作，破壞國際核不擴散體系，刺激軍備競賽，已引發愛好和平的國家強烈擔憂和普遍反對。

張曉剛說，中方敦促有關方認真傾聽國際社會呼聲，摒棄冷戰零和博弈的執念，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，不要破壞國際與地區和平穩定，損及自身安全利益。

紐西蘭新政府去年上任後，對加入AUKUS「第二支柱」（Pillar Two）表達興趣，已與澳洲展開談判。「第二支柱」包含網路戰、深空先進雷達能力、量子技術、人工智慧、極音速飛彈等先進科技技術合作，但不涉及「第一支柱」的美英協助澳洲打造核潛艇。紐西蘭早已實施無核化。

中國一向強烈反對AUKUS，中國外交部長王毅3月將出訪澳洲、紐西蘭，預期AUKUS將成為談判焦點。

據南華早報，王毅預計3月下旬訪問澳洲，參加澳方主辦的第7次「澳中外交及戰略對話」。兩國外長會晤預期聚焦雙邊貿易、AUKUS，以及澳洲華裔作家楊恆均死緩判決等議題。

據報導，王毅結束澳洲訪問後，將轉往紐西蘭，與紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）會談。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130229